Китайский гороскоп на 2018 год: что советуют звезды всем символам

Чем больше моральных положительных качеств у человека, тем продуктивнее и удачнее будет для него грядущий год

В свои права Желтая Земляная Собака вступит 16 февраля. Чем больше моральных положительных качеств у человека, тем продуктивнее и удачнее будет для него грядущий год. Ведь он пройдет под эгидой справедливости, дружелюбности и взаимопомощи, пишет пишет 2018newyear.ru. Что же готовит Новый 2018 год для знаков восточного гороскопа?

Восточный гороскоп 2018 для Крысы

В начале года этот знак будет решать некие конфликты. К лету ситуация стабилизируется, и те, кто попал в затруднительное положение, смогут найти из него выход. Осторожнее в первой половине года необходимо быть и с деньгами. Лучше никому не одалживать крупные деньги, так как их могут не вернуть. И вкладываться в сомнительное дело звезды также не советуют. Крысам лучше просто переждать сложный период, и уже к осени они смогут почувствовать стабильность, как в финансовом, так и в личном плане.

Восточный гороскоп 2018 для Быка

Руководителям тяжело придется в начале 2018 года. Собака, радеющая за справедливость, пожелает внести свои корректировки в размеренную жизнь тех, кто не желает идти на уступки и не признает никакого другого суждения, кроме своего. И таким Быкам придется сложно. Будут возникать различные ситуации, постепенно приводящие к внутреннему дисбалансу.

Восточный гороскоп 2018 для Тигра

Для Тигра этот новый период сможет стать отправной точкой для того, чтобы немного остановиться и задуматься о своей жизни и о будущем. Однако, многие начнут доказывать свой профессионализм и завоевывать авторитет среди близких и родных людей. Однако к концу года, из-за эмоциональных и физических напряжений, могут возникнуть проблемы с общим самочувствием.

Восточный гороскоп 2018 для Кролика

Кролик наконец сможет взять паузу и отдохнуть от постоянной суеты и ежедневных сверхсложных задач. К нему начнут часто обращаться за советами, что постепенно поспособствует расширению круга знакомых и друзей. В семейной жизни могут возникнуть ссоры со второй половиной, но связаны они будут с бытовыми проблемами, поэтому вскоре их удастся разрешить. Единственное, о чем нужно беспокоиться Кроликам в новом году, так это о собственном здоровье.

Восточный гороскоп 2018 для Дракона

Жизнь Драконов будет насыщена событиями и эмоциями. Не обойдется и без трудностей, которые нужно ожидать со стороны близких и родных людей. Кто-то из них может попасть в очень неприятную и сложную ситуацию, а разбираться в ней придется как раз Дракону. В феврале могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому в этот период звезды рекомендуют воздержаться от крупных покупок и умерить свои траты. Однако вскоре, ближе к апрелю, Драконы смогут улучшить свое материальное положение. Произойдет это благодаря повышению по карьерной лестнице или неожиданной премии за успехи в работе.

Восточный гороскоп 2018 для Змеи

Звезды советуют быть быть осторожными в год Желтой Собаки. Любая авантюра или спонтанное решение может привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде, чем начать действовать, следует несколько раз все тщательно обдумать. Весной могут возникнуть сложности с начальством. От Змеи будут требовать моментального выполнения поставленных планов, что не всегда будет получаться воплотить в реальности. Из-за этого руководитель может начать сомневаться в профессиональной пригодности Змеи.

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Восточный гороскоп 2018 для Лошади

Гороскоп на 2018 год по восточному календарю подготовил много интересных знакомств и ярких событий для людей этого знака. Уже весной можно будет получить заманчивое предложение по бизнесу, от которого не стоит отказываться. Это поможет улучшить материальное положение и в будущем получить хорошие доходы. Поэтому если у Лошади имеются финансовые сбережения, их можно попробовать вложить в новое дело. К осени появятся мысли обновить собственное жилище и затеять капитальный ремонт. Главное, заручиться поддержкой второй половины, чтобы потом на этой почве не возникло конфликтов.

Восточный гороскоп 2018 для Козы

Новый 2018 год для многих представителей знака Козы приобретет особое значение. Одинокие сердца наконец-то смогут встретить свою настоящую и долгожданную любовь. А те, кто уже давно находится в отношениях и никак не может решиться на серьезный шаг, примут для себя это важное решение и войдут в новый статус семейного человека. Ближе к лету Козе могут предложить поработать над одним интересным проектом. И если Коза согласится, то звезды спешат предупредить, что работа может затянуться надолго, опустошая морально и физически человека. И прежде, чем приступить к масштабному проекту, нужно для себя понять, готова ли Коза идти до конца.

Восточный гороскоп 2018 для Обезьяны

Люди, относящиеся к этому символу, всегда отличались безудержностью и своенравностью. Но в год Собаки им придется обуздать свой нрав и начать учиться жить по правилам. По работе многим придется часто ездить по командировкам, что значительно подорвет здоровье и ослабит нервную систему. В середине года финансовое положение может пошатнуться. Из-за этого Обезьяна влезет в большие долги, которые не сразу получится отдать. Зато успех будет сопутствовать творческим личностям. Их станет часто посещать вдохновение, что выльется в новые работы, многие из которых будут уходить с рук за хорошие деньги.

Восточный гороскоп 2018 для Петуха

Год 2018 начнется для Петуха с активных трудовых будней. Работы будет много, но и материальное вознаграждение за ее выполнение будет соответствующим. А когда с проектами и задачами будет закончено, Петух может устроить себе заслуженный отдых. И здесь звезды советуют провести его у воды, где можно будет восстановить потраченные силы и укрепить свое здоровье. В течение года Петуха также ждут новые полезные знакомства. В семейной жизни никаких особых перемен не ожидается. Единственное, что небольшие сложности могут возникнуть с детьми, которые захотят уйти из-под родительской опеки. И здесь не нужно давить, а дать им время пройти этот период.

Восточный гороскоп 2018 для Собаки

Вот уж кому точно повезет в новом году, так это людям, рожденным под этим символом. Они будут чувствовать себя уверенными как никогда. За что бы ни взялась Собака, все будет получаться с первого раза. На работе начнется быстрое продвижение по карьерной лестнице. Особенно это касается молодых специалистов, которые полны энергии и энтузиазма. Важно, чтобы во время своего восхождения они не переступили дорогу кому-нибудь из коллег, иначе потом начнется всеобщее ополчение. Многие Собаки задумаются о смене жилья и о пополнении семейства. У некоторых даже получится начать стройку загородного дома.

Восточный гороскоп 2018 для Свиньи

Все, что Свинья планирует осуществить в новом 2018 году, необходимо будет еще несколько раз обдумать и все взвесить. Один неправильный шаг может полностью нарушить ту стабильность, которую Свинья создавала многими годами. В середине года может быть получена большая денежная прибыль. Ее звезды советуют вложить в недвижимость. А вот начинать в этот период собственное дело не рекомендуется. Осторожнее надо быть и с новыми знакомыми. Это касается мужчин, которые могут нарваться на настоящую мошенницу, и из-за нее возрастает риск остаться "без штанов".

Напомним, что для "Сегодня" астролог Любовь Шехматова подготовила гороскоп на 24-30 декабря. Близнецы склонны впадать в крайности, а Львам стоит подготовиться к переменам на работе.