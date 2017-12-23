Впрыгнуть в последний вагон: куда стоит отправиться праздновать Новый год в Украине

Во Львове джаз на балконе, в Киеве неон, а в Каменце диско

В конце уходящего месяца и в январе нам выпало три выходных дня — с 30 декабря по 1 января. А потом, через несколько рабочих дней, — опять каникулы, 6—8 января. Вполне достаточно времени, чтобы и дома посидеть за праздничным столом, и к друзьям в гости зайти, и в другой город податься, чтобы встряхнуться.

Определиться с выбором, куда отправиться и что там можно увидеть, нашим читателям поможет новогоднее расписание от газеты "Сегодня".

О поездах

"Укрзализныця" традиционно назначила в период новогодних и рождественских праздников несколько дополнительных поездов на самых востребованных направлениях: добавила 7 дополнительных составов на 47 рейсах. Например: №191/192 (Киев — Львов), №197/198 (Киев — Ковель), №177/177 (Киев —Хмельницкий), №223/224 (Киев — Одесса), №180/179 (Киев — Днепр), №63/64 (Днепр — Одесса) и №258 (Одесса — Львов). Еще с 10 декабря курсируют новые поезда: №1/2 (Ивано-Франковск — Константиновка); №7/8 (Одесса — Харьков); №26/36 — 35/25 (Одесса — Яремче, Перемышль (с объединением/разъединением вагонов на станции Львов)) и №46/45 (Ужгород — Лисичанск). Увы, за 10 дней до Нового года билетов в кассах осталось мало, и купить даже пару билетов в одном купе почти нереально. Альтернативой могут стать автобусы и маршрутные такси. До Львова поездка обойдется в 400—500 грн, а в Одессу — 250—350 грн.

Киев: неоновые огни и "мир зимы" на выставке

Ключевые события новогодней ночи в столице пройдут на Софийской и Михайловской площадях, во Владимирском проезде и в сквере возле него. Главная тема мероприятий этого года — неоновый свет (год назад это была яворовская игрушка). Поэтому и все торжество называется "Неогод на Софии". Возле Софийского собора уже открылась новогодняя елка. Фестиваль ледовых скульптур пройдет вокруг памятника Богдану Хмельницькому, украшенного световой иллюминацией. На Владимирском проезде расположится фуд-корт. В сквере по соседству, впервые в Украине, уже начался фестиваль иллюминаций. Здесь установлены десятки арт-объектов. В сквер переместился легендарный Тоннель желаний, который "вытянулся" до 38 м.

В праздничные дни (с 30.12 по 02.01 и 06—14.01) в 18:00 будут организованы праздничные концерты. А 7 января по площади пройдет шествие звездочетов.

ЭКСПОЦЕНТР. Здесь более 20 развлекательных локаций образуют "Зимнюю страну на ВДНХ": она уже открыта и работает до 14 января. Вход на территорию парка останется свободным до конца зимы. Также бесплатно на территории можно посетить праздничную ярмарку "Корпорация подарков", арт-павильон и шоу-рум украинских дизайнеров с тематическими мастер-классами, посмотреть на стеклодува. Другие развлечения будут платными. Цена за посещения одной локации — 80—150 грн с человека. К примеру, резиденция Деда Мороза — 110 грн, кинотеатр — 100 грн, кукольный театр — 80 грн. Абонемент за 799 грн открывает двери на все локации (кроме шоу "Вартові Мрій") в течение одного дня.

В администрации "Зимней страны" уточнили, что непосредственно в новогоднюю ночь площадка не работает. Локации принимают посетителей до вечера 31 декабря и с утра 1 января.

Зимняя страна. На бывшей Выставке достижений народного хозяйства второй год подряд создают настоящий парк развлечений. Фото: zymovakraina.com.ua

"КИЕВСКАЯ РУСЬ". Большую развлекательную программу предлагают в парке "Киевская Русь" (с. Копачив Обуховского р-на). В 20:00 там начинается шоу-программа с подарками, бесплатным угощением и таким же бесплатным катанием на лошадях. Развлекать гостей будет шоу двойников, огненное и конно-трюковое шоу. Входной билет на празднование — 400 грн. Проезд от метро "Выдубичи" — 35 грн.

За городом. 31 января в парке "Киевская Русь" скучно не будет. Фото: parkkyivrus.com

Львов встретит джазом, 3D-шоу и фольклором

Новогодне-рождественская программа во Львове стартует 25 декабря в 18:00. В этот день на площади Яворского пройдет уличное представление "Рождественская феерия". Оно же повторится 30 декабря в 19:00. А в саму новогоднюю ночь, с 23:00, на площади перед оперным театром начнется видеомапинг. Так называется светомузыкальное шоу, при котором объемные изображения проецируются на окружающие здания.

Третий год подряд 1 января с балкона мэра (пл. Рынок) в 16:00 будет звучать джазовая музыка. В этом году играет группа "Джалапита" и поет Соломия Чубай.

Возле елки. Во Львове предусмотрено много развлечений для детей. Фото: Е. Кравс

6 января в 12:00 на площади Яворского начнется установка Дидуха — древнего оберега в виде гигантского снопа пшеницы. На следующий день, 7 января (12:00—14:00), на площадях Рынок, Музейной и по проспекту Свободы пройдет традиционное шествие "звиздарив". К слову, праздничная иллюминация площади Рынок и на аллее проспекта Свободы состоит из 22 светящихся арок.

7—8 января в Музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" (ул. Чернеча Гора, 1) можно отправиться на праздничный фестиваль. Посетители посмотрят на колядки в исполнении творческих коллективов города, выступления вертепов, демонстрацию украинских рождественских звезд. В эти же дни дворик ратуши превратится в сцену, на которой пройдет представление "Когда ангелы спускаются на землю".

Опера. Перед ней в новогоднюю ночь пройдет световое представление. Фото: AFP

В Каменце фотовертеп и маланка

В период новогодних праздников в Каменце-Подольском будет работать фотоплощадка "Вертеп" на Майдане Возрождения. С 23 по 24 декабря можно посетить Ярмарку особенных подарков "Улик" (Выставочный зал). 23 декабря с 10.00 в пристенном корпусе Старого замка начнется представление для детей "Рождество сквозь историю". В первую ночь 2018-го на площади Польский рынок будет праздничная дискотека. 9 января на Майдане Возрождения — общегородской вертеп и праздничная коляда. А 13 января на этой же площади пройдет фольклорный фестиваль "Подольськая Маланка".

О ПОЛЕТАХ. Изюминкой посещения города является полет на воздушном шаре над крепостью и каньоном реки Смотрич. Нужно понимать, что развлечение это очень зависимо от погодных условий. В Каменец-Подольском центре воздухоплавания редакции объяснили, что пока невозможно сказать уверенно, можно ли будет подниматься в воздух на новогодние праздники. Так что если есть такое желание, то придется связаться с организаторами полетов уже на месте. Ориентировочная стоимость часового полета на шаре для двух человек — 7 тыс. грн (для 4-х — 9 тыс. грн).

Польский рынок. Здесь уже установлена главная елка Каменца

Одесса празднует с тортом и салютом

Приморский бульвар и Думская площадь в ночь на 1 января готовятся принять до 100 тыс. человек. Для них будет традиционный фейерверк и большой концерт "Новый год-2018 на Думской". Предполагается, что хедлайнерами шоу станут рэпер Серега и ABBA Tribute. Будет представлен огромный торт, символизирующий историю города. Попробовать его смогут все желаюшие бесплатно. 7 января еще один огромный шоколадный торт украшенный сценами из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" можно будет увидеть (и продегустировать) возле памятника Дюку.

Думская площадь. Здесь пройдут большой концерт и фейерверк. Фото: dumskaya.net