Не хватает лайков? Психолог объяснила природу зависимости от соцсетей

Сегодня, 17:01

В соцсети мы иногда заходим чаще, чем ездим к родным или друзьям

Ситуация усугубляется с каждым годом. Фото: iPhones.ru
Ситуация усугубляется с каждым годом. Фото: iPhones.ru

Часто наш день начинается и заканчивается со смартфоном в руках, а в соцсети мы иногда заходим чаще, чем ездим к родным или друзьям. Почему нас постоянно тянет обновить ленту?
"За возбуждения и удовлетворения, спровоцированные алкоголем и наркотиками, отвечает тот же участок мозга, который активизируется во время пребывания в соцсетях, – объясняет Ирина Петрова, школьная психолог, член Ассоциации психологов Украины. – Человек употребляет наркотики для того, чтобы забыть реальность и ощутить что-то другое, а тот, кто долго сидит в сети, делает то же самое.

Большинство школьников, как мне известно, выделяет примерно 10 часов на соцсети ежедневно. Однако чтобы избежать зависимости, детям младшего возраста можно проводить в соцсетях до часа времени в день, подросткам – 2:00 в день, но с перерывами. Взрослым тоже стоит следить за собой – если вы провели 4:00 в социальных сетях и не заметили, как прошло время – это уже можно считать начальной стадией зависимости ".

От лайков также бывает зависимость. В психологии есть такое понятие как социальные поглаживания. Это приятные действия одного человека относительно другой – поздравления, доброжелательный взгляд, улыбка.

В современном мире, ругательства – одни из таких поглаживаний. Если человек в реальной жизни получает мало внимания, то ругательства становятся единственными доступным источником признания.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам все чаще отказывают в работе из-за их профилей в соцсетях,

Также Евгения Йоркская стала первым членом королевской семьи с личным аккаунтом в Instagram 

О том, почему соцсети вновь взорвались группами смерти, смотрите на видео ниже:
соцсети, лайки

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Источник:

expres.ua

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