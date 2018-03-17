Любые наши действия в Интернете и социальных сетях приравниваются к действиям в реальной жизни

Украинцам все чаще отказывают в работе из-за их профилей в соцсетях. Личная страничка портит репутацию каждому третьему соискателю.

Валентина – классный руководитель 6-го класса одной из киевских школ. Фотографии с экскурсий, статьи о здоровом образе жизни, уважении к окружающим – свой пример поведения в соцсети Валентина пытается привить школьникам. Однако не всегда успешно, особенно со старшеклассниками.

Для взрослых непродуманные публикации, как правило, без последствий не обходятся: вполне можно лишиться работы, репутации и даже семьи. Именно поэтому работодатели все чаще интересуются нашей онлайн-жизнью.

Любые наши действия в Интернете и социальных сетях приравниваются к действиям в реальной жизни. 24/7 нас воспринимают как сотрудников компании, включая высказывания в социальных сетях, ведение блогов и прочие активности в Интернете.

В крупных публичных компаниях, дорожащих своей репутацией, правила поведения сотрудников в Интернете прописаны во внутреннем кодексе.

В сети нас мониторят кадровики и штатные психологи. По публикациям оценивают лояльность сотрудника к работодателю, выясняют его мотивацию, узнают слабые места.

Страница в соцсети – это полноценная замена резюме. Подбирая сотрудников, девять из десяти начальников обязательно изучают личность претендентов в Интернете, рассказывает специалист рынка труда Катерина Криворученко. Оказывается, каждому третьему соискателю его аккаунты портят репутацию.