Почему отношения между братьями и сестрами не ладятся и как это исправить: ответ психолога

Здоровый эгоизм на самом деле помогает нам поддерживать собственный ресурс

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Отношения между братьями и сестрами не всегда мирные и безоблачные, а порой даже наоборот – мрачные и агрессивные.

Тем временем сайт "Сегоня" выяснил, чем занимается младший брат миллиардера и известного бизнесмена Илона Маска.

Психолог Кардер Стаут рассказала, как найти баланс между родственной лояльностью и нашими собственными желаниями и нуждами, что делать, если вы находитесь в тени брата/сестры или думаете, что кто-то страдает в вашей тени, как поступить, если вам не нравится партнер вашего сиблинга и что иметь в виду, когда брат или сестра просят одолжить денег, передает WoMo.ua.

Старший, средний, младший

Сейчас мы говорим об архетипах, которые широко встречаются в народном творчестве и общественном мнении. Старший ребенок — самый целеустремленный, удачливый и предрасположенный к успеху, а младший — веселый разгильдяй, бунтарь. Так ли это?

Конечно, вокруг вас об этом все говорят и это может как-то влиять на то, каким вы выросли, но все эти архетипы и стереотипы влияют на формирование личности намного меньше, чем стиль воспитания ваших родителей и принципы вашей семьи.

Если вы росли с родителем-нарциссом или пережили тяжелый развод родителей, то это скажется на вас намного больше, чем порядковый номер при рождении. Да, и, безусловно, играет важную роль ваш темперамент, ваши наклонности. Поэтому не поддавайтесь искушению сбросить все на мифы о старших и младших братьях, ваша личная история важнее всякого мифа — живите на полную и без сожалений.

Верность и вина

Пытаться быть идеальным братом или сестрой — это как пытаться сохранить позу йога и не смеяться, потому что в этот момент вас щекочут, потому что стопроцентная лояльность и ваши личные интересы плохо сочетаются. Помните, быть родственником — это не значит заслужить право считаться вашим лучшим другом.

Есть немало случаев, когда братом или сестрой оказывается достаточно вредный, недальновидный и грубый человек. Тогда нужно выставить здоровые границы. Мы часто теряем себя в жизнях наших братьев и сестер и забываем, что нужно заботиться и о себе. Здоровый эгоизм на самом деле помогает нам поддерживать собственный ресурс и, таким образом, быть в состоянии помочь другим. Если вы варитесь в драмах сестры или брата, в определенный момент неплохо бы отвести человека к хорошему психологу, потому что вы лично помочь не сможете, только вымотаетесь эмоционально вместе с близким человеком. Мы хотели бы помочь, но прежде всего вы обязаны помочь себе, если вы будете спокойны и позитивны, хорошо будет не только вам, но и окружающим, включая сестру или брата.

Точки зрения

Бывает так, что сестра или брат имеют совершенно другое мировоззрение. Я считаю, что лучший способ духовного и эмоционального развития — контакт с другими точками зрения. И чем комфортнее нам с самими собой, тем более мы открыты для людей с другими взглядами. Помните, что брат или сестра не обязательно должны входить в ближний круг ваших доверенных лиц, но при желании вы можете многому научиться, взаимодействуя с ними.

В тени успеха

Мы живем в мире, который требует от нас постоянного сравнения с другими. СМИ говорят нам о том, что красота или богатство — гарантия счастья: мы прокручиваем это в голове и постоянно сравниваем себя с другими.

Прежде всего, осознайте то, что вы чувствуете и не обесценивайте эти чувства. А теперь подумайте, как относиться к более яркому брату или сестре, исходя из ваших новых принципов принятия и уважения. Эти принципы могут сформироваться только если вы принимаете и уважаете себя, свой опыт, достижения, интересы, характер.

Успех — дело относительное, разве у вас совсем не было никаких моментов личного триумфа? Как вы чувствуете себя перед сном? Вы мучаетесь сомнениями и сожалениями или полны оптимизма и радости? Если ваша эмоция — радость, значит вы очень успешны. Таким образом, занимайтесь больше собой и своими успехами, а не фокусируйтесь на достижениях братьев и сестер. Да и знаете ли вы точно цену их успеха?

Если же успешный — вы, то как справиться с чувством вины, которое посещает вас при сравнении с менее удачливым сиблингом? Простите себя за свой успех. Никто не должен стыдиться за то, что у него что-то получается. Если вы ценный специалист, если у вас хорошая семья и вы уважаете себя, то чувство вины нужно убрать. Нельзя стыдиться своего пути, разве что вы активными действиями на этом пути навредили кому-то другому.

Вы не ответственны за здоровье или благополучие своих братьев и сестер. Каждый сам ответственен за свое счастье. Если же вам кажется, что из-за занятости вы не уделяете достаточно тепла вашим сестрам и братьям, то с этого момента потрудитесь выделить на них время и будьте готовы слушать, а не только распространять бесплатную мудрость.

А деньги врозь?

Я рекомендую избегать дележей и долгов, это чаще всего очень запутанно и болезненно. Если брат или сестра просят денег в долг, спросите себя: для чего деньги? Есть ли у меня деньги, чтобы дать в долг? Если вы даете в долг, пожалуйста, никаких процентов и тому подобного — вы же не банк. Если у вас достаточно денег и вы решили быть щедрым, то просто дайте их без условия возврата, как подарок, но поговорите, узнайте на что нужны эти деньги. В любом случае, дали деньги — не сожалейте об этом.

В некоторых семьях разыгрываются настоящие трагедии из-за наследства. Вам кажется, что в завещании вас обделили? Вы можете либо принять это, либо оспаривать его в суде. Но стоит ли оно того? Каждый из нас в состоянии зарабатывать свои деньги, свой опыт и быть хозяином своих решений.

Как восстановить хорошие отношения с братом или сестрой

1. Будьте инициатором примирения. Помните, что никогда не бывает поздно для этого.

2. Подумайте над причинами разрыва или холодности? Может, это вы что-то не то сделали? Что бы это ни было, будьте готовы сделать свой вклад в улучшение отношений. Позвоните, не стесняйтесь: "Мы давно не слышались, я просто хочу сказать, что скучаю по тебе, что я люблю тебя. Прости меня за, то, как я вел себя. Я надеюсь, мы сможем об этом поговорить, мне бы очень этого хотелось". А потом просто слушайте. Скорее всего человек на другом конце провода просто хочет, чтобы вы его выслушали, так что найдите в себе эмпатию и сопереживание.

3. Если причиной ухудшения отношений стал выбор спутника жизни вашего сиблинга, то подумайте над старой истиной: нам не нравится в других то, что нам не нравится в самих себе. если это не так, то постарайтесь оценить человека, который расширяет вашу точку зрения и выводит вас из зоны комфорта. И все же, если этот человек откровенный хам или злюка, то будьте благодарны судьбе, что он не ваш партнер, — убейте его вежливостью. Будьте всегда поддержкой вашему сиблингу и не критикуйте за личный выбор, выбирайте слова и будьте дипломатичны.

Тем временем психолог пояснил, почему вредно заниматься все время только чем-то "полезным". По словам Михаила Лабковского, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет.