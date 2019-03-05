Почему стоит нанимать сотрудников в возрасте за 50: ответ эксперта

Работники старшего возраста часто обладают уникальным набором навыков

Работники в возрасте за 50 не хуже молодых Фото: rawpixel.com от Pexels

Во всем мире эффективные рекрутеры уже давно не отбирают сотрудников по их гендерным или возрастным характеристикам, понимая, что подобная дискриминация прежде всего ограничивает их самих, уменьшая шансы отыскать лучшего кандидата. В Украине же вокруг работников 50+ до сих пор витает множество мифов, препятствуя их успешному найму и отпугивая работодателей. Но если абстрагироваться от стереотипов и посмотреть свежим взглядом, то становится вполне очевидно, что рекрутинг специалистом зрелого возраста не только добавляет плюсов к социальной ответственности, но и приносить реальную выгоду компании. Свои аргументы в пользу взрослых сотрудников приводит руководитель агентства Art2hire Татьяна Меликова.

Начнем с элементарной арифметики: ни один 30-летний соискатель, каким бы вундеркиндом он не был, не сможет похвастаться 40-летним опытом. Специалисты старшего возраста зачастую не только обладают уникальным набором знаний и навыков, которыми с удовольствием будут делиться, они также более зрелые в своей области, имеют обширную базу профессиональных контактов и набили ни одну шишку в разрешение конфликтов. Как показывает наша практика, даже самой прогрессивной и инновационной компании нужны "старейшины рода", которые благодаря своей жизненной мудрости смогут оперативно решить целый набор ситуаций просто потому, что уже не раз с ними сталкивались.

Самое распространенное заблуждение, что люди в возрасте технически не так подкованы, как молодые, приспособившиеся к смартфонам, планшетам и лэптопам еще с пеленок. Но давайте пройдемся по фактам: компьютеры в офисном обиходе используют уже более 20 лет, а создателям сети и многим IT-магнатам далеко за 50. И если уж предметно задуматься, то длительные взаимоотношения с гаджетами и интернетом скорее связаны с достатком, чем с цифрой в паспорте. Исходя из этой логики, IT-компаниям стоило бы нанимать только представителей среднего класса.

Если со старшими специалистами вы связываете страх частых проблем со здоровьем и низкий жизненный тонус старшего поколения, то советуем обратиться к свежей статистике инфарктов и эмоционального истощения у работников в возрасте 25-50 лет. Уже не говоря о набирающем обороты синдроме выгорания молодого поколения.

Еще одна городская легенда – зрелые таланты стоят дороже. Но мы часто парируем самим себе, что высокая стоимость не является показателем качества и можно найти хорошие туфли и подешевле. Так почему возраст соискателя должен быть главным мерилом ставки?

Во-первых, вы можете ограничить зарплатную вилку еще на первом этапе рекрутинга, сразу отсеяв тех, кого она не устраивает. Во-вторых, если вам подходит только этот конкретный зрелый специалист, а бюджет не позволяет приобрести его, подумайте, какие дополнительные плюшки вы можете ему предложить. Это может быть занятость по определенным дням недели или же гибкий график с частичной удаленной работой из дому. Из нашего опыта, медицинское страхование или образовательные программы могут быть весомее для людей почтенного возраста, чем размер оклада.

И наконец, какова вероятность, что ваш возрастной специалист спонтанно уволится и уедет в поисках себя в Азию, а вам придется тратить ресурс на поиски и обучение нового сотрудника? Нанимать зрелые таланты, у которых в приоритете стабильность, менее рискованно, а соответственно экономически более выгодно.

Что же мы получаем, нанимая работников 50+? Они давно в бизнесе, сфокусированы, самодостаточны и открыты, надежны и зачастую более организованы, потому что кроме вашей компании, они уже успели заменеджерить как минимум своих детей, и как максимум – правнуков. Работа в почтенном возрасте, это как возрастная беременность, когда точно знаешь, чего хочешь, как надо и как будет лучше. Эти сотрудники не будут перепрыгивать с места на место, если они нашли то, что по душе, они тут и останутся. И наконец, чем разнообразнее будет ваш коллектив в возрастном разрезе, тем шире спектр задач, с которыми сможет успешно справиться ваша компания.

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