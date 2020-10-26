Хеллоуин – лекарство от внутренних страхов. И психологи в этом уверены

Психологи утверждают, что этот праздник помогает нам принимать и реагировать на страхи с юмором и весельем. Рассказываем, как именно

Каждый год вот уже несколько десятков лет мы готовимся, а кто-то и ждет с нетерпением Хеллоуин. Конечно, это в некотором роде дань моде, если говорить о детсадовских и школьных вечеринках, а для взрослых – это лишний повод собраться в "устрашающей" атмосфере с друзьями. Но помимо развлечения, это праздник несет в себе и другую, более важную функцию – он помогает избавиться от страхов. И не только детям. Психологи в этом уверены. Объясняем, почему так происходит.

Как считают психиатры в Университете Джорджа Вашингтона, Хеллоуин – даже необходим в помощи детям справиться со своими страхами перед неизведанным. Ребенок подсознательно хочет прикоснуться к своему страху в безопасных для него условиях, при помощи игры. Ведь встречаться со страхом в реальной жизни куда страшней. Понаблюдайте, если у вас есть дети. Чем больше костюм и грим у ребенка устрашающий, тем больше у них восторга.

Для взрослых же Хеллоуин – это возможность открыться перед самим собой, в непринужденной атмосфере объявить друзьям о своих страхах и даже комплексах. Они даже могут не заметить этой вашей демонстрации, ну а вы-то будете знать, что сделали первый и такой важный шаг к преодолению самого себя.

Весь антураж Хеллоуина – паутина, летучие мыши, имитация крови и т.д – дети соприкасаются с этим и понимают, что таких вещей нужно все же опасаться, а не панически бояться. Грубо говоря, если у вашего ребенка страх перед пауками, облачите его в костюм паука и понаблюдайте, как быстро у него начнет исчезать страх перед насекомыми.

Традиционная речовка "Жизнь/неприятность, или угощение?", которую произносят дети, помогает сублимировать чувство страха перед темой смерти.

А что со взрослыми?

Взрослым же празднование Хеллоуина дает мощный толчок выплеснуть свою "темную сторону" личности. Но это не происходит импульсивно. Это происходит подсознательно. Человек сам контролирует, какой образ ему использовать. Например, облачившись в Дракулу, вы разыгрываете личность коварную и опасную. Вероятно, некой степени здоровой коварности вашей личности не достает. Или же вы примеряете костюм толстого монстра, чтобы вызвать улыбку у окружения. Это может означать, что вы комплексуете по поводу собственного веса.

То есть с помощью черного юмора и красочных костюмов вы воспроизводите пугающие и неприятные для вас вещи в атмосфере игры, смеха, даже глупости. Это поможет, как и детям с чувством страха, бороться со своими "внутренними демонами".

Важно помнить, что Хеллоуин – это не панацея от разного рода психических и психологических расстройств. Это вариант раскрыть глаза на пугающие нас вещи, посмотреть на них с другого, неожиданного ракурса. Своего рода терапия "правильного подавления и исцеления" от своих страхов.

А здесь вы узнаете, как разговаривать с детьми на сложные темы, а также – что такое мнительность и как от нее избавиться.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

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