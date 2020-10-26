Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хеллоуин – лекарство от внутренних страхов. И психологи в этом уверены

Сегодня, 19:36

Психологи утверждают, что этот праздник помогает нам принимать и реагировать на страхи с юмором и весельем. Рассказываем, как именно

Каждый год вот уже несколько десятков лет мы готовимся, а кто-то и ждет с нетерпением Хеллоуин. Конечно, это в некотором роде дань моде, если говорить о детсадовских и школьных вечеринках, а для взрослых – это лишний повод собраться в "устрашающей" атмосфере с друзьями. Но помимо развлечения, это праздник несет в себе и другую, более важную функцию – он помогает избавиться от страхов. И не только детям. Психологи в этом уверены. Объясняем, почему так происходит.

Как считают психиатры в Университете Джорджа Вашингтона, Хеллоуин – даже необходим в помощи детям справиться со своими страхами перед неизведанным. Ребенок подсознательно хочет прикоснуться к своему страху в безопасных для него условиях, при помощи игры. Ведь встречаться со страхом в реальной жизни куда страшней. Понаблюдайте, если у вас есть дети. Чем больше костюм и грим у ребенка устрашающий, тем больше у них восторга.

Для взрослых же Хеллоуин – это возможность открыться перед самим собой, в непринужденной атмосфере объявить друзьям о своих страхах и даже комплексах. Они даже могут не заметить этой вашей демонстрации, ну а вы-то будете знать, что сделали первый и такой важный шаг к преодолению самого себя.

Весь антураж Хеллоуина – паутина, летучие мыши, имитация крови и т.д – дети соприкасаются с этим и понимают, что таких вещей нужно все же опасаться, а не панически бояться. Грубо говоря, если у вашего ребенка страх перед пауками, облачите его в костюм паука и понаблюдайте, как быстро у него начнет исчезать страх перед насекомыми.

Традиционная речовка "Жизнь/неприятность, или угощение?", которую произносят дети, помогает сублимировать чувство страха перед темой смерти.

А что со взрослыми?

Взрослым же празднование Хеллоуина дает мощный толчок выплеснуть свою "темную сторону" личности. Но это не происходит импульсивно. Это происходит подсознательно. Человек сам контролирует, какой образ ему использовать. Например, облачившись в Дракулу, вы разыгрываете личность коварную и опасную. Вероятно, некой степени здоровой коварности вашей личности не достает. Или же вы примеряете костюм толстого монстра, чтобы вызвать улыбку у окружения. Это может означать, что вы комплексуете по поводу собственного веса.

То есть с помощью черного юмора и красочных костюмов вы воспроизводите пугающие и неприятные для вас вещи в атмосфере игры, смеха, даже глупости. Это поможет, как и детям с чувством страха, бороться со своими "внутренними демонами".

Важно помнить, что Хеллоуин – это не панацея от разного рода психических и психологических расстройств. Это вариант раскрыть глаза на пугающие нас вещи, посмотреть на них с другого, неожиданного ракурса. Своего рода терапия "правильного подавления и исцеления" от своих страхов.

А здесь вы узнаете, как разговаривать с детьми на сложные темы, а также – что такое мнительность и как от нее избавиться.

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Психологи предупредили об опасности соцсетей для работы мозга Как избежать конфликтов между детьми в семье: советы психолога Как разговаривать с детьми на сложные темы: советы психолога Что такое мнительность и как от нее избавиться: советы психолога
психологи психологическая помощь Хеллоуин
Реклама

Новости партнеров

Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:59Шоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 10:49Стиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:34Events

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряFun

Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Украинская чемпионка показала себя без одежды
Украинская чемпионка показала себя без одежды
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять