Счастливы вместе: как не развестись за время карантина

Психолог Марина Журбенко дала парам практичные советы на период изоляции

В Украине продолжается общенациональный карантин с целью нераспространения коронавируса. Закрыты все публичные места, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков, а украинцев призывают максимально долго находится дома, что оказалось очень нелегким заданием.

Как сообщает Global Times, 1 марта в китайских провинциях резко возросло количество пар, желающих разойтись. Причиной всему оказался карантин и чрезмерное время пребывания супружеских пар в изоляции наедине друг с другом.

Как правильно защищаться от коронавируса – смотрите видео:

Многие пары стали, мягко говоря, побаиваться этого, а, следовательно, обращаться к психологам за рекомендациями как же не развестись за время карантина. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала психолог, транзактный аналытик и психотерапевт Марина Журбенко.

По ее словам, первое и самое важное, это принять сам факт происходящего. Осознать, что глобально мы можем повлиять лишь только на личную безопасность и безопасность своих детей. На этом этапе также важно повторять себе (можно даже каждый день), что это не будет длиться вечно. Все в этом мире динамично и имеет свойство заканчиваться. И в это свободное время важно не зациклиться на конфликте, а попытаться трансформировать его.

"Например, если вы чувствуете непреодолимый прилив агрессии – чудесным способом ее снять могут физические упражнения, приседы, отжимания и все, что касается физической активности. Если у вас есть дети – чудесно! С ними просто невозможно оставаться статичными. Можно драться подушками, дурачиться, играть в любые настольные игры и, в конце концов, просто включить в распорядок дня дневной сон", – поясняет Марина.

Во-вторых, если у вас все-таки назревает конфликт, психолог рекомендует обмениваться "я-сообщениями" во избежание упреков и прочих катализаторов скандалов. По словам Журбенко, фокус вашего внимания должен быть исключительно на собственных чувствах и их проговаривании.

"Акцентирую ваше внимание именно на собственных ощущениях и эмоциях по поводу любых ситуаций, поскольку взаимные претензии и обвинения с бешеной скоростью свалят вас в конфликт", – поясняет эксперт.

В-третьих, раз вы все равно уже дома – можно попытаться раскрыть общие таланты и, возможно, увлечения, к которым все никак не доходили руки.

Чаще мойте руки с мылом Фото: Depositphotos

"Например, устроить дома "Мастершеф" из имеющихся продуктов. Начните хвалить своего партнера за любые проявления заботы. Даже если это вымытая посуда или убранный стол. Да, в обычном ритме эти вещи кажутся нам само собой разумеющимися, однако в период карантина это не так. Говорите друг другу слова любви, благодарите, спрашивайте разрешения обо всем, даже если это разрешение на комплимент", – советует психолог и поясняет, что чем больше позитивных поглаживаний от вас будет транслироваться, тем больше шансов на отсутствие напряженности.

Четвертое, по словам Марины, важно давать друг другу больше свободного пространства и времени на уединение. Залог психоэмоционального здоровья именно в личном пространстве, поскольку это дает возможность перезагрузить мысли и дать хоть немножко отдохнуть телу.

"Особенно важно давать пространство и личное время молодым мамочкам, поверьте, они отдадут вам куда больше позитивной энергии, если будут отдохнувшими и ресурсными. Уходите с детьми на кухню, или на короткие пешие прогулки во двор, безусловно, соблюдая все меры предосторожности", – советует эксперт.

Пятое, но не менее важное – романтика. По словам Журбенко, если побольше хочется любви, то можно и романтический ужин при свечах организовать. А дети могли бы быть официантами в процессе этого замечательного ритуала. Только представьте, какой позитивный отпечаток это оставит на их мировосприятии и формировании семейных ценностей в будущем.

Научитесь проводить время вместе Фото: Pexels

Психолог говорит, что если включить творческий подход, то можно еще много всего придумать.

Самое важное в пребывании вместе на карантине – станьте друг для друга настоящим банком неисчерпаемой любви и поддержки, который выдает кредиты без требования вернуть обратно. Потому что эти вклады окупятся вам раз в тысячу!

По словам Журбенко, вынужденная близость без возможности уйти или уединиться действительно нелегкое испытание для отношений, особенно, если вопрос касается здоровья. Однако, поверьте, расставшись – вы привлечете в свою жизнь гораздо большее количество сложностей не только психологических, но и физических, материальных.

"Впрочем, из любой ситуации всегда можно извлечь выгоду. А вдруг вы раскроете свои таланты, которые так давно прятали от всех. Уверяю, это ваш шанс посмотреть на себя совершенно новым взглядом, особенно в своих талантах", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, как справиться с тревогой во время эпидемии коронавируса: полезные советы психолога.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться