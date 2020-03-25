Счастливы вместе: как не развестись за время карантина
Психолог Марина Журбенко дала парам практичные советы на период изоляции
В Украине продолжается общенациональный карантин с целью нераспространения коронавируса. Закрыты все публичные места, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков, а украинцев призывают максимально долго находится дома, что оказалось очень нелегким заданием.
Как сообщает Global Times, 1 марта в китайских провинциях резко возросло количество пар, желающих разойтись. Причиной всему оказался карантин и чрезмерное время пребывания супружеских пар в изоляции наедине друг с другом.
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Многие пары стали, мягко говоря, побаиваться этого, а, следовательно, обращаться к психологам за рекомендациями как же не развестись за время карантина. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала психолог, транзактный аналытик и психотерапевт Марина Журбенко.
По ее словам, первое и самое важное, это принять сам факт происходящего. Осознать, что глобально мы можем повлиять лишь только на личную безопасность и безопасность своих детей. На этом этапе также важно повторять себе (можно даже каждый день), что это не будет длиться вечно. Все в этом мире динамично и имеет свойство заканчиваться. И в это свободное время важно не зациклиться на конфликте, а попытаться трансформировать его.
"Например, если вы чувствуете непреодолимый прилив агрессии – чудесным способом ее снять могут физические упражнения, приседы, отжимания и все, что касается физической активности. Если у вас есть дети – чудесно! С ними просто невозможно оставаться статичными. Можно драться подушками, дурачиться, играть в любые настольные игры и, в конце концов, просто включить в распорядок дня дневной сон", – поясняет Марина.
Во-вторых, если у вас все-таки назревает конфликт, психолог рекомендует обмениваться "я-сообщениями" во избежание упреков и прочих катализаторов скандалов. По словам Журбенко, фокус вашего внимания должен быть исключительно на собственных чувствах и их проговаривании.
"Акцентирую ваше внимание именно на собственных ощущениях и эмоциях по поводу любых ситуаций, поскольку взаимные претензии и обвинения с бешеной скоростью свалят вас в конфликт", – поясняет эксперт.
В-третьих, раз вы все равно уже дома – можно попытаться раскрыть общие таланты и, возможно, увлечения, к которым все никак не доходили руки.
"Например, устроить дома "Мастершеф" из имеющихся продуктов. Начните хвалить своего партнера за любые проявления заботы. Даже если это вымытая посуда или убранный стол. Да, в обычном ритме эти вещи кажутся нам само собой разумеющимися, однако в период карантина это не так. Говорите друг другу слова любви, благодарите, спрашивайте разрешения обо всем, даже если это разрешение на комплимент", – советует психолог и поясняет, что чем больше позитивных поглаживаний от вас будет транслироваться, тем больше шансов на отсутствие напряженности.
Четвертое, по словам Марины, важно давать друг другу больше свободного пространства и времени на уединение. Залог психоэмоционального здоровья именно в личном пространстве, поскольку это дает возможность перезагрузить мысли и дать хоть немножко отдохнуть телу.
"Особенно важно давать пространство и личное время молодым мамочкам, поверьте, они отдадут вам куда больше позитивной энергии, если будут отдохнувшими и ресурсными. Уходите с детьми на кухню, или на короткие пешие прогулки во двор, безусловно, соблюдая все меры предосторожности", – советует эксперт.
Пятое, но не менее важное – романтика. По словам Журбенко, если побольше хочется любви, то можно и романтический ужин при свечах организовать. А дети могли бы быть официантами в процессе этого замечательного ритуала. Только представьте, какой позитивный отпечаток это оставит на их мировосприятии и формировании семейных ценностей в будущем.
Психолог говорит, что если включить творческий подход, то можно еще много всего придумать.
По словам Журбенко, вынужденная близость без возможности уйти или уединиться действительно нелегкое испытание для отношений, особенно, если вопрос касается здоровья. Однако, поверьте, расставшись – вы привлечете в свою жизнь гораздо большее количество сложностей не только психологических, но и физических, материальных.
"Впрочем, из любой ситуации всегда можно извлечь выгоду. А вдруг вы раскроете свои таланты, которые так давно прятали от всех. Уверяю, это ваш шанс посмотреть на себя совершенно новым взглядом, особенно в своих талантах", – подытожила психолог.
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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой
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