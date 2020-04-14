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ТОП-5 полезных навыков, которые стоит прокачать этой весной

Используйте время на карантине дома с пользой

Варвара Левская
Сегодня, 09:01

Эта весна уже стала не такой, как все предыдущие. Сейчас по всей планете бушует коронавирус и загоняет людей сидеть по домам. Украинцы на карантине находятся уже месяц. Поэтому важно стараться использовать это время с пользой, не упустив возможности для развития.

Вашему вниманию пять полезных навыков, которые стоит прокачать этой весной.

1. Медитация

Стресс, неизвестность, негативные новости – все это сейчас так часто и много присутствует в нашей жизни. А важно научиться абстрагироваться от всего, отпускать его, чтобы познать истинные чувства и себя. Для этого вам в помощь медитация.

Как правильно медитировать
Как правильно медитировать
Фото: Pixabay

С помощью медитации вы сможете научиться очищать свой разум и избавляться от ненужных мыслей, обретете гармонию и сможете управлять своим разумом и эмоциями.

Научиться медитировать можно с помощью видеоуроков в интернете, которых очень много, – вы обязательно найдете что-то свое.

2. Управление эмоциями

Голова человека постоянно наполнена различными мыслями, что, в свою очередь, не всегда помогает правильно действовать или принимать решение в определенные моменты. А освоить навык управления своими эмоциями важно и для работы, и для личной жизни.

Тут будет уместно разобраться, что такое эмоциональный интеллект и как его прокачать. Ведь именно он помогает понимать, а значит, и управлять эмоциями своими и других людей. Этот навык поможет вам оставаться уверенным в себе, избавляясь от страхов и непонимания.

3. Формирование привычек

У каждого из нас свой набор привычек, который мы формируем неосознанно, автоматически, подсознательно. Чтобы привычки были положительными, важно научиться их формировать осознанно, с учетом ваших предпочтений.

Звездная привычка жениться – смотрите видео:

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Если вы ходите в спортзал, то важно понимать важность регулярных тренировок. Эту привычку нужно воспринимать через призму того результата, который вы хотите получить, а не через слово надо – это не работает.

Кроме формирования новых привычек, позаботьтесь также о том, чтобы избавиться от старых и плохих, если они несут разрушение и дискомфорт в вашу жизнь.

4. Тайм-менеджмент и продуктивность

Время – это тот ресурс, который невозможно возобновить. Если вам постоянно не хватает времени на работу, сон, личную жизнь, встречи с друзьями или занятия спортом, – берите время под свой контроль и научитесь использовать его эффективно.

Заниматься спортом – полезная привычка
Заниматься спортом – полезная привычка
Фото: freepik.com

В интернете есть множество различных методик по управлению временем и вы сможете подобрать ту, которая будет полезна именно вам. Просто начните контролировать время и его у вас появится больше – вы начнете успевать все, что хотите.

5. Научитесь рассказывать истории

Этот навык полезен не только для тех людей, которые работают с информацией или текстами. Он помогает освободить свои мысли и перенести их на монитор своего гаджета или на бумагу – этот способ, к слову, рекомендуют многие психологи в качестве "очищения разума от различных мыслей".

Особенно полезен этот навык в наше время, когда каждый из нас ведет свои соцсети. У вас наверняка есть своя интересная история, которой вы хотите и можете поделиться.

Тем временем мы выяснили, как современной женщине достичь эмоционального баланса: четыре совета психолога.

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психология навыки
Источник: Сегодня
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