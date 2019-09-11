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В чем различие в обучении мальчиков и девочек: ответ психолога

Подход в обучении мальчиков и девочек отличается из-за психологических и физиологических особенностей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
К мальчикам и девочкам нужны разные подходы
К мальчикам и девочкам нужны разные подходы
Фото: Pixabay

Чтобы обучение детей давалось им легче, важно знать несколько фактов из психологии и физиологии об обучении. Таким образом вы сможете помочь своим детям лучше настроиться на учебу и легче воспринимать информацию. Об этом в Instagram рассказала психолог Лариса Суркова.

Кому из животных можно доверить воспитание детей – смотрите виде:

  • Девочки физиологически (по строению улитки) лучше слышат, чем мальчики. Поэтому имеет смысл мальчиков сажать ближе (в традиционной рассадке), а не на задние парты. Тогда их меньше будет травмировать громкий голос, или повышенный тон. А мальчики будут вынуждено включены в урок. Но тут нужны растущие парты для разницы в росте.
  • Девочкам нужны лица и эмоции на них. Им очень важен учитель с мимикой. И в обсуждении вами с ней проступка достаточно будет сердитого выражения лица.
  • Мальчикам проще усвоить информацию через картинки, видеоряд, схемы. Девочке через эмоции. Им идеально подойдут художественные формы подачи информации и эмоциональный учитель.
  • Мальчики иначе реагируют на "легкий стресс", поэтому им очень тяжело скакать с темы на тему, с урока на урок. Нужна передышка, перемена эффективная. Из этого следует, что мальчикам категорически нельзя стоять у стены на перемене. Им надо выплескивать эмоции, если есть потребность.

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  • Девочки более вербально развиты и с лучшей мелкой моторикой. Это надо поддерживать. А мальчики лучше видят "объемно". Они лучше просчитывают результат конечного продукта, могут просчитать что получится. Например, в сложных заданиях или поделках.
  • Девочкам надо поговорить, а мальчики искренне не понимают зачем.
  • Если учитель хочет говорить с девочкой – на нее надо смотреть, с мальчиком лучше смотреть в окно, иначе его внутренний стресс перебьет здравый смысл.
  • Мотивация для девочки в классе – быть замеченной учителем, одноклассниками, стать помощником. Мальчику – работать на общее дело. То есть поручите ему руководить "звеном", и он будет в своей тарелке. Или дайте ему план личный на месяц.

Ранее мы выясняли, что почитать: ТОП-5 книг по воспитанию детей.

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