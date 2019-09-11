В чем различие в обучении мальчиков и девочек: ответ психолога

Подход в обучении мальчиков и девочек отличается из-за психологических и физиологических особенностей

К мальчикам и девочкам нужны разные подходы Фото: Pixabay

Чтобы обучение детей давалось им легче, важно знать несколько фактов из психологии и физиологии об обучении. Таким образом вы сможете помочь своим детям лучше настроиться на учебу и легче воспринимать информацию. Об этом в Instagram рассказала психолог Лариса Суркова.

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Девочки физиологически (по строению улитки) лучше слышат, чем мальчики. Поэтому имеет смысл мальчиков сажать ближе (в традиционной рассадке), а не на задние парты. Тогда их меньше будет травмировать громкий голос, или повышенный тон. А мальчики будут вынуждено включены в урок. Но тут нужны растущие парты для разницы в росте.

Девочкам нужны лица и эмоции на них. Им очень важен учитель с мимикой. И в обсуждении вами с ней проступка достаточно будет сердитого выражения лица.

Мальчикам проще усвоить информацию через картинки, видеоряд, схемы. Девочке через эмоции. Им идеально подойдут художественные формы подачи информации и эмоциональный учитель.

Мальчики иначе реагируют на "легкий стресс", поэтому им очень тяжело скакать с темы на тему, с урока на урок. Нужна передышка, перемена эффективная. Из этого следует, что мальчикам категорически нельзя стоять у стены на перемене. Им надо выплескивать эмоции, если есть потребность.

Девочки более вербально развиты и с лучшей мелкой моторикой. Это надо поддерживать. А мальчики лучше видят "объемно". Они лучше просчитывают результат конечного продукта, могут просчитать что получится. Например, в сложных заданиях или поделках.

Девочкам надо поговорить, а мальчики искренне не понимают зачем.

Если учитель хочет говорить с девочкой – на нее надо смотреть, с мальчиком лучше смотреть в окно, иначе его внутренний стресс перебьет здравый смысл.

Мотивация для девочки в классе – быть замеченной учителем, одноклассниками, стать помощником. Мальчику – работать на общее дело. То есть поручите ему руководить "звеном", и он будет в своей тарелке. Или дайте ему план личный на месяц.

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