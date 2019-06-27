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В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой

Регулярные занятия йогой помогут не только сохранить гибкость тела, но и бодрость духа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
Зачем заниматься йогой
Зачем заниматься йогой
Фото: pexels.com

Все вокруг уже ходят на занятия йогой, а вам все еще не нравится эта практика? Или вы думаете, что она чужда славянскому человеку? Поверьте, это не так. Украинцы всегда были сильны духом, а йога — это как раз система, которая поможет вам покорить собственное тело, дух и психику и стать их полноценными хозяевами.

Смотрите видео: как заниматься флай-йогой 


Зачем заниматься йогой

  • Гибкость. С возрастом гибкость утрачивается, что в большей степени связано с процессами старения. Регулярные занятия йогой помогут не только сохранить гибкость, но и в определенной мере развить ее в любом возрасте.
  • Побыть наедине. В нашем быстром мире возможность побыть наедине с собой представляется нам редко. Практика йоги дарит ни с чем несравнимое чувство единения – с самим собой, помогая успокоить ум.
  • Стройность и здоровья. Йога действительно помогает регулировать вес, помогает избавиться от вредных привычек в питании. Регулярная практика йоги помогает удерживать кальций в костях, предотвращая развитие остеопороза.
  • Косметология. Благодаря практике кожа омолаживается и приобретает сияние, выравнивается цвет лица, исчезают темные круги под глазами.

Зачем нужна йога
Зачем нужна йога
Фото: pexels.com

  • Молодость. С возрастом у нас в крови повышается уровень кортизола – гормона стресса, а уровень половых гормонов – тестостерона и эстрогена – снижается. Вместе с тем именно от уровня последних зависят наши молодость и красота. В наших силах увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество с помощью йоги.
  • Только спокойствие. Во время практики в кровь выбрасывается большое количество серотонина и эндорфинов, а у вас появляется чувство психологического комфорта и даже самый страшный аврал на работе не сможет выбить вас из колеи.

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  • Концентрация. Йога поможет концентрации во всех аспектах жизнь при помощи соединение ума, тела, духа. Информация будет усваиваться быстрее, способность к запоминанию вырастет, в разы быстрее будет происходить изучение неизвестного материала. Такая вот инвентаризация в памяти и сознании.
  • Счастье. После занятий йогой вы сможете назвать себя счастливым человеком. Будете делать всё, что в ваших силах, чтобы сделать счастливыми других. Также вы наладите отношения с близкими. Очень сильно хочется дарить, любить, отдавать и делать мир лучше.

Напомним, что ранее мы писали о том, как развивается йога в Украине

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