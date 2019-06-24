Заслужить шавасану: как развивается йога в Украине

Йога с обогревателями и котами, на пляже и в воздухе — от религиозной мистики до психологического восстановления

Баланс. Просто попробуйте выстоять на одной ноге, пока вас фотографируют. Фото: А. Лободзинская.

В Украине йога появилась еще в 1980-х. Начинали практиковать ее студенты и профессора, изучавшие философские дисциплины.

"В конце 80-х и начале девяностых наши люди во всем искали что-то неведомое. И в этом смысле от йоги ждали "спец­эффектов", — рассказывает арт-директор Avatar Yoga Festival Наталья Зима. — Сейчас люди стали более здравомысля­щими, ушли от восторженной эзотерики в более практическую плоскость. Теперь йога привлекает тем, что в сту­диях, в отличие от спортивных залов, нет слоганов "быстрее, выше, сильнее". От этого в повседневной жизни уже все очень устали".

Одна из причин, по которым многие записываются на йогу, — состояние расслабления в положении лежа на спине — шавасане. Но чтобы по-настоящему расслабить тело, упражнения нужно выполнять правильно — задействуя все мышцы и соблюдая последовательность движений. Поэтому инструкторы предостерегают энтузиастов от физических травм при домашних занятиях, а священники — от травм духовных и душевных.

Йога в гамаке: американский стиль для ленивых

Максим Пушкарев занимается йогой уже больше 10 лет, и 6 из них — флай-йогой. В 2012 году его команда из студии Vedalife стала первой в Украине проводить занятия по антигравитационной йоге.

"Это направление придумал американский акробат Кристофер Харрисон, который после травмы позвоночника искал новые пути восстановления, — вводит нас в курс дела Максим. — В подвешенном состоянии, когда висишь на гамаке вниз головой, быстрее восстанавливается кровообращение и проходит усталость. Из йогических практик был взят физический аспект — работа с телом, адаптированная под современные нужды человека. В 2007 году флай-йога официально стала мировым направлением йоги. Чтобы стать инструктором, я обучался на Бали у австралийского сертифицированного тренера. Занятие мне понравилось настолько, что из бизнесмена, который занимается металлопрокатом, я стал инструктором и основателем студии йоги! Мне нравится работать в этой сфере, потому что все задействованные в ней люди привыкли решать дела без лишнего напряжения. Многие новички боятся гамака — не верят, что смогут так же. На самом деле это лишь дополнительный инструмент, который облегчает упражнение. Любую позу в нем принять намного проще, поэтому мы иногда шутим и называем это йогой для ленивых. Хотя на занятиях мы не только кувыркаемся в воздухе, но и занимаемся на коврике".

С гамаком. Многие упражнения сделать легче. Фото: М. Пушкарев

"Хулиганы": селфи на крыше и альтернатива Египту

Денис Роспутний, создатель фестиваля Avatar Yoga Festival, первый раз на занятие йоги попал 7 лет назад за компанию со своей девушкой.

"До этого я думал, что йога — для беременных и гламурных девчонок, — вспоминает герой. — Но мне очень понравилось ощущение после занятия. Всего за пару часов тело стало очень "легким", а состояние спокойным. И я продолжил заниматься. Однажды путешествуя по Питеру, я увидел на асфальте надпись "свидание на крыше". Это очень вдохновило. Когда я вернулся Киев, создал страничку в Facebook и через нее стал организовывать утренние занятия йогой на одной из высоток столицы. Это не совсем законно, поэтому присутствовала атмосфера вызова и хулиганства, пару раз приезжала полиция. Людям так нравилось просыпаться в 5—6 часов утра, съезжаться на такси и велосипедах, чтобы встретиться под цирком. И такие "сонные воробушки" залазили на крышу, было очень романтично! Некоторые приходили просто "отметиться", сделать селфи на фоне города, а потом не вставали с коврика, потому что было страшно".

В 2015 году команда Дениса провела первый йога лагерь на море, на который приехало всего 29 человек. Этот проект вырос в фестиваль и в 2018-м на нем собралось 1500 посетителей! Главная цель проекта — рассказать людям как можно больше о разных направлениях йоги. Для этого организаторы и приглашают зарубежных авторитетных мастеров.

"Мы не адепты какой-то религии, — объясняет Денис. — Мы делаем акцент на активном здоровом образе жизни, общении с единомышленниками. Это куда лучше, чем ехать в Египет, пить дешевое пиво и развлекаться с аниматорами. Мы же проводим чайные церемонии на рассвете, а в 10 утра можем танцевать совершенно трезвые. Но самое приятное в конце — обниматься со всеми, это лучшее признание заслуг".

Рассвет. Йоги встречают на крыше высотки Киева. Фото: Avatar Yoga Festival

Федерация: в зал с конспектом

Владислав Очеретько имеет три высших образования: юридическое, психологическое и диплом по реабилитологии. Практиковать йогу он начал в 1997 году — в небольшом сообществе, которое которое организовал преподаватель Андрей Сафронов. Сегодня Владислав — один из инструкторов Украинской федерации йоги. Она не только проводит практические занятия, но изучает и переводит древние трактаты, представлена в 8 странах мира — от Зеландии до Эмиратов.

"Главное, чем мы занимаемся, — развенчиваем мифы о йоге, — объясняет герой. — Например, многие считают, что для постоянной практики нужно быть вегетарианцем. Но йога — не религия, никакого догмата в ней быть не может. Мы делаем обзоры в своих блогах, разъясняем основные понятия современному человеку. Йога изучает тело и эмоции. Основное отличие федерации — программа обучения: она составлена на несколько лет, и человек может присоединиться только в начале курса. Есть термины и принципы, которые нельзя быстро объяснить. Поэтому наши ученики иногда ведут конспекты. Но мы не готовим инструкторов, не ведем курсы. Сегодня для меня йога — это практический инструмент для работы над собой".

Мифы. Для занятий не нужно становиться вегетарианцем: в нашей йоге догматов нет. Фото: Украинская федерация йоги

Сейчас рынок перенасыщен предложениями: йога с животными, когда занятие проходит рядом с котиками и собачками, хот-йога, где занимаются под обогревателем для имитации жаркой атмосферы Индии.

"Словом, потребителю есть из чего выбрать. Но в нашем представлении это все — профанация, — объясняет Владислав. — Главное отличие хатхи-йоги от гимнастики в том, что в первую очередь нужно научиться управлять своими эмоциями. Мы разработали методику, где под определенный психотип подбирается специальный комплекс упражнений. Специалист может определить характер человека даже по форме попы! Для Украины самая распространенная эмоция — недовольство. Этому состоянию присущи соответствующие позы. Например, недовольный человек будет всегда сутулиться. В этом случае нужно проверить поясницу. А чтобы расслабить мышцы, можно использовать жимы и дыхание животом".

Принципы. Федерация подходит к практике по-научному. Фото: Украинская федерация йоги

Практика: религия и нейронные связи

Марго Хиленко уже 10 лет занимается йогой. Сначала ее целью было восстановить тело после детской травмы позвоночника и сесть на шпагат.

"В 20 лет я поняла, что нужно заняться своим телом серьезнее, — объясняет Марго. — Самое главное отличие йоги от спорта — что не нужно преодолевать боль. Сначала я была совсем "деревянная". Но гибкость тела развивает гибкость ума, потому что во время занятия устанавливаются новые нейронные связи, которые в дальнейшем формируют наши реакции и поведение. Спорт — это результат: выше, быстрее, сильнее. А йога — это состояние. И то, что вы потом можете сесть на шпагат, — всего лишь побочный эффект практики. Нужно понимать: то, что преподают в йога-студиях, — не духовная практика. Это скорее один отдельный аспект, связанный с телом, взятый из древних индийских практик. Часть учеников едут в Индию к Гуру и получают закрытые практики, связанные с развитием сознания. Это предусматривает отхождение не только от православной традиции вероисповедания, но и вообще от всех религий. Потому что в йогической философии Бог воспринимается как что-то более глобальное. Я иногда сама задумываюсь о получении практики, но пока мое время посвящено дочке, которая нуждается во внимании. Я была в Индии, но, честно, йога в Украине мне нравиться больше. Там многие поняли, что на этом можно заработать, и стали преподавать йогу на каждом углу, безо всякого учета анатомии и биомеханики. Начиная заниматься йогой, люди часто становятся вегетарианцами, начинают пить аюрведические чаи, но это — не показатель "язычества", как и сидение с закрытыми глазами, которое называется медитацией в современном обществе. Однако, для духовной практики без Гуру не обойтись".

Философия. Спорт — это вызов. А йога — состояние

Йога с котом: пляж и 10 дней молчания

Ольга Яганова из Черноморска (Одесская обл.) заниматься йогой начала 7 лет назад. Сейчас она сертифицированный инструктор по йоге в своем городе и каждый день просыпается в 5 утра, чтобы провести занятие на берегу моря. К ней часто присоединяются 5-летняя дочь Валерия и кот.

"Больше всего мне нравится, что во время упражнений я больше сосредотачиваюсь на том, куда поставить ногу, а не думаю о горе немытой посуды, — рассказывает Ольга. — В отличие от других видов физической активности, в йоге главное — уделять внимание текущему моменту. После рождения дочери я больше стала заниматься дома сама, упражняясь в том, чему уже научилась в студии. Когда возраст Валерии позволил, я вернулась к занятиям, но уже в качестве тренера. Мы вместе ехали через весь город в студию, а потом полтренировки я проводила успешно, а вторую половину — бегала по залу за ребенком. Близкие меня не понимают, мама вообще считает, что после замужества я должна была только заниматься ребенком и готовить мужу еду. В 2018-м, осенью, я ездила в Киев на випассану. Мы жили в удаленной от города местности, и 10 дней нужно было просто молчать. В таком случае информация на какое-то время прекращает обновляться, и у мозга появляется возможность отдохнуть. После випассаны я перестала жить "на автомате". К каждому своему поступку я стала относиться внимательнее, и это произошло не нарочно, а само собой. Я читала в интернете, что "практикующие" начинают видеть ангелов и демонов за плечами людей. Но у меня ничего подобного и близко не было. Мне йога помогает сохранять баланс: быть хорошей мамой и не забывать заниматься собой. В день я до 2 часов уделяю йоге, и это мое любимое время".

На 2 часа в день. Возможность забыть о немытой посуде

"Занятия йогой чреваты духовными проблемами"

Когда в 2015 году ООН провозгласил 21 июня "Всемирным днем йоги", православные греки — Священный Синод Элладской православной церкви — выступили с заявлением:

"Йога является фундаментальным учением религии индуизма. Она абсолютно несовместима с православной верой и не имеет места в жизни христиан".

В Украине священники советуют верующим заменить ее гимнастикой.

"Все йогические практики имеют духовный смысл, определенную градацию и разные уровни. Когда достигаешь одного уровня, предложат заняться более "продвинутыми" практиками, и в итоге это приведет к той же религиозной деятельности, — говорит монах Киево-Печерской лавры, отец Дамиан. — Йога — пантеистическая по своей сути. Она пропагандирует, что реальность и каждый человек — это уже бог, раскрыть которого позволяют асаны, соединенные с правильным дыханием. Эти практики зачастую приводят к измененным психическим состояниям, что чревато душевными и духовными проблемами. Ведь открыв свое сознание для всевозможных энергий, внутрь человека попадают далеко не божественные силы. Многие преподаватели йоги сами не осознают, чем занимаются. Кто по книгам учился, кто — от таких же "специалистов", как и они сами. По этому поводу популярна книга американского католика Джозефа Френгипени. Он был инструктором кундалини-йоги, а потом стал христианином. В своей книге он пишет: "Йога — это не просто аэробика или гимнастика. Ко всей этой системе прилагаются бхаяны и киртаны — языческие эквиваленты православных акафистов. К индуистским богам — также мантры, являющиеся "сакральными" формулами, как телефонные номера различных языческих гуру и богов. А эта энергия совсем не от Духа Святого. Потому думать о йоге, что это просто физкультурное движение — все равно что говорить, будто крещение — это просто упражнение под водой".

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