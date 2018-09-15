Я люблю осень за: уникальный тест раскроет черты характера

Любитель увядания — фаталист, дождя — мыслитель

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Осень очаровывает очи далеко не каждого из нас. Но, поразмыслив, абсолютно каждый может найти в любимой классиком поре что-то очень близкое для себя.

Что же означает симпатия к противному для многих моросящему дождю, радость от того, что нет, наконец, надоедливых комаров и мух или желание мастерить что-то из даров наступившего времени года?

Об этом, а также о том, как расшифровываются другие причины, по которым можно порадоваться наступившему времени года, нам рассказала Татьяна Михеенко, психолог высшей категории, психотерапевт.

1. Желтеющие леса и поля

Увядание деревьев и трав — процесс цикличный, что выдает в вас любовь к последовательности и предсказуемости.

Что такое эйфория, вы вряд ли когда-то узнаете, потому что умеете не только держать свои эмоции в узде, но и большей частью изначально избегаете ситуаций, могущих их вызвать.

Ваше кредо: есть время разбрасывать камни, а есть — их собирать, потому никто и ничто вас не переубедит, что фатума не существует.

2. Моросящий тихий дождь

Тот, кто любит не только наблюдать такую погоду из окна, но и, что непонятно многим, — подолгу разгуливать под моросящим дождем по улице, — кинестетик. А у них активность мозга увеличивается при получении удовольствия на ощупь. Потому им легче думается, когда мелкие капли легко и методично поглаживают лицо и руки, а обоняние улавливает приятный озон. А вас хлебом не корми, дай только время поразмышлять как о вечном, так и об ерунде.

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3. Шуршащую листву под ногами

Шорох листьев успокаивает, потому, наверняка, у вас постоянно шалят нервы.

Часто вы не понимаете, какие шаги предпринять, чтобы повлиять на ситуацию, сценарий развития которой вам не по душе. Потому подсознательно вы любите разгуливать именно по шуршащей листве: результаты ваших шагов в таком случае и видны, и слышны. Также вам не хватает сферы влияния, а наворачивая холмы из листьев или создавая борозды в них, вы получаете сублимацию управления.

4. Желуди и сухоцветы для хендмейда

Конечно же, вы — человек практичный, потому и не можете пройти мимо пропадающего добра и не пустить его в дело, а также — креативный.

Но любовь к такому хендмейду может указывать еще и на то, что в вас есть определенная доля неуверенности. И именно потому вы творите из подножного материала, руководствуясь такими мыслями: "А вдруг ничего путевого не выйдет из бисера, стразов и декоративных досок и я только деньги переведу? А так — выброшу эти желуди и все".

5. "Выступление" улетающих птиц

Вы — абсолютный чемпион как по количеству желаний, так и по бездействию, сводящему к нулю вероятность их реализации.

Вы завидуете возможностям перелетных птиц: стоит им захотеть — и они уже в любом намеченном месте. В то время как человек должен прикладывать усилия, чтобы чего-то достичь. Такая логика выказывает еще одно ваше качество, из-за которого вы согласны лишь на синицу, — доля необязательности. Ведь ловля журавля — это всегда риск, и нужно нести за него ответственность.

6. Посиделки в пледе с чашкой какао

Вы просто физически не переносите, когда вокруг "гром и молнии", потому укутывания в плед — возможность побыть в "домике".

Вы из тех, кто обязательно возьмет вину на себя ради мнимого мира. Также вы всегда избегаете конфликтов, сглаживая углы ценой ущемления своих интересов. И не только если вы участник ссоры, но и когда вы лишь ее свидетель. К примеру, вы готовы выйти на дежурство и в праздник, и даже при болезни, лишь бы ваши коллеги не перессорились, вытянув неподходящий им жребий.

7. Отсутствие противных насекомых

Мало кого из нас не раздражает писк и укусы комара или виражи мух. Но не каждый скажет, что осень прекрасна именно их отсутствием. Тот, кто выделил это как преимущество наступившей поры, испытывает архетипический страх перед насекомыми: вы не знаете, в какой момент и какой жук может вам навредить, а незнание всегда порождает страх. Он то и указывает на то, что вы боитесь и любых неконтролируемых ситуаций, а потому всегда на чеку и очень часто напряжены.

8. Тихую охоту

Бредить горами грибов может только заядлый грибник, а такой никогда не сдаст "явок" и "паролей" своим конкурентам в тихой охоте. В обычной жизни вы точно такой же одиночка и точно так же умеете выстраивать и отстаивать свои личные границы и соблюдать свои интересы.

Вы — не интроверт, но во всех вопросах всегда стоите особняком и любите отвечать только за самого себя.

Вы — за методичность и за завершенность, потому незаконченных дел у вас не бывает по определению.