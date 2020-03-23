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Apple и Facebook борются с коронавирусом раздачей бесплатных масок

Дефицитные маски и перчатки для защиты от коронавируса переданы медицинским работникам

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:46

Facebook пожертвует 720 тысяч необходимых респираторов с уровнем защиты N95 и базовых хирургических масок, а также 1,5 миллиона пар перчаток медицинским работникам по всему миру. В свою очередь Apple предаст 2 миллиона масок для защиты медиков от коронавируса. О таком решении сообщает издание San Francisco Chronicle и Twitter вице-президента США Майка Пенса.

"Поскольку ситуация продолжает усугубляться, наша приверженность нашему сообществу будет только укрепляться", – заяви операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

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Facebook также сообщили, что пожертвовали продовольствия на сумму 650 тысяч долларов в более чем дюжину центров Области залива Сан-Франциско, школ и других общественных организаций. Между тем, компания отправила 250 тысяч долларов государственным средним школам в округе Сан-Матео, чтобы оплатить 2000 точек доступа Wi-Fi на год для учеников с низким доходом, которым необходимо обучаться на дому через Интернет из-за карантина.

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Больницы по всем Соединенным Штатам сталкиваются с нехваткой масок и другого медицинского оборудования. Ситуация местами стала настолько плачевной, что медики вынуждены были изготовить 500 масок из винила, ленты, пены и пластика, купленных в торговых центрах. Центры по контролю и профилактике заболеваний обновили свои руководства, позволив работникам использовать банданы, шарфы и домашние маски в качестве крайней меры.

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США сейчас занимает третье место по количеству больных коронавирусом. 23 марта в этой стране лабораторно подтвердили 35 232 случая заражения коронавирусом. Covid-19 унес жизни 459 человек.

Напомним, что ранее коронавирус ударил по Facebook и Instagram, в результате чего упало качество видео. Также недавно в Facebook на Android появился темный режим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: San Francisco Chronicle
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