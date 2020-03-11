Как защититься от коронавируса: врачи дали новые рекомендации

Медики уверяют, что паниковать не стоит

Несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа в стране, украинские врачи призывают людей не паниковать. Как уберечь себя от заражения – рассказали медики изданию КременчукТoday.

Итак, врачи советуют придерживаться следующих правил:

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Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом;

Держитесь на расстоянии не менее одного метра от людей, которые кашляют или чихают;

Старайтесь избегать контактов рук с глазами, носом и ртом. Ведь своими ладонями мы касаемся множества предметов, на которые мог попасть вирус.

Ранее мы писали, что в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек. Всех их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.

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Отметим, что пока в Украине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Состояние инфицированного мужчины стабильное, его лечение продолжается.

Кроме того, под наблюдением медиков сейчас находится жена зараженного. У женщины не выявили признаков заболевания, потому что она не получила достаточную дозу возбудителя.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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