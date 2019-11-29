Apple покинул главный дизайнер iPhone Джонатан Айв
Джони Айв теперь сосредоточится на развитии собственной дизайнерской фирмы LoveFrom
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию, удалив свой профиль со страницы руководства. О своих намерениях Айв сообщил еще в июне, но процедура увольнения произошла лишь на днях.
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Теперь внимание талантливого проектировщика сместится на развитии собственной дизайнерской фирмы LoveFrom, которую он основал вместе со своим коллегой Марком Ньюсоном, пришедшем в компанию в 2014 году. Вместе они уже выпустили первый свой проект – кольцо с бриллиантами в эксклюзивном стиле. Также Apple наняла компанию Айва для дальнейшего сотрудничества.
"Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джонатана Айв, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, и благодаря плодотворному сотрудничеству и увлеченной команды дизайнеров, которую он создал", – заявил генеральный директор Apple Тим Кук в пресс-релизе.
Джонатан Айв был штатным сотрудником Apple с 1992 года. Дизайнер разработал некоторые из самых знаковых устройств Apple, включая iPhone и iMac, а также сыграл свою роль в проектах, такие как iOS 7 и Apple Park.
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Несмотря на то, что упоминание Айва удалили из основного сайта Apple, его профиль все еще присутствует на инвестиционной странице Apple.
Напомним, что ранее выяснилось, что продажи iPhone рухнули и смартфон отказываются покупать. Также недавно на аукционе появилась дискета с подписью Стива Джобса, которую продают за 7500 долларов.
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