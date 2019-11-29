Apple покинул главный дизайнер iPhone Джонатан Айв

Джони Айв теперь сосредоточится на развитии собственной дизайнерской фирмы LoveFrom

Айв продолжит сотрудничать с Apple Фото: fm.cnbc.com

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально покинул компанию, удалив свой профиль со страницы руководства. О своих намерениях Айв сообщил еще в июне, но процедура увольнения произошла лишь на днях.

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Теперь внимание талантливого проектировщика сместится на развитии собственной дизайнерской фирмы LoveFrom, которую он основал вместе со своим коллегой Марком Ньюсоном, пришедшем в компанию в 2014 году. Вместе они уже выпустили первый свой проект – кольцо с бриллиантами в эксклюзивном стиле. Также Apple наняла компанию Айва для дальнейшего сотрудничества.

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"Apple продолжит извлекать выгоду из талантов Джонатана Айв, работая напрямую с ним над эксклюзивными проектами, и благодаря плодотворному сотрудничеству и увлеченной команды дизайнеров, которую он создал", – заявил генеральный директор Apple Тим Кук в пресс-релизе.

Джонатан Айв был штатным сотрудником Apple с 1992 года. Дизайнер разработал некоторые из самых знаковых устройств Apple, включая iPhone и iMac, а также сыграл свою роль в проектах, такие как iOS 7 и Apple Park.

Несмотря на то, что упоминание Айва удалили из основного сайта Apple, его профиль все еще присутствует на инвестиционной странице Apple.

Напомним, что ранее выяснилось, что продажи iPhone рухнули и смартфон отказываются покупать. Также недавно на аукционе появилась дискета с подписью Стива Джобса, которую продают за 7500 долларов.

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