Aston Martin показал элитный суперэлектромобиль: фото

Aston Martin уверяет, что Rapide E разгоняется до 100 километров в час за 4 секунды

Aston Martin Rapide E способен проехать 320 км без подзарядки Фото: CNET

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin тоже начал участие в "гонке" электромобилей. На днях в Шанхае состоялась презентация электромобиля Rapide E класса суперкар. Впервые автопроизводитель анонсировал свой электрокар четыре года назад и теперь намерен наладить производство суперэлектрокара Rapide E, но лишь ограниченной партией в 155 моделей.

Электрокар Aston Martin использует 800-вольтовую батарею с мощностью 65 кВт/ч, которая позволяет Rapide E проехать более 320 километров без подзарядки – не самый выдающийся показатель по автономности. Установленный на задней оси двигатель достигает мощность 450 кВт (600 лошадиных сил) и развивает скорость до 250 км/ч. Aston Martin уверяет, что Rapide E разгоняется до 100 километров в час за 4 секунды.

Aston Martin Rapide E Фото: The Verge

В центре приборной панели электрокара устанавливается 8-дюймовый дисплей, который выполняет информационно-развлекательные функции. Поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto. Снаружи Rapide E почти не отличается от модели автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, на котором он основан, за исключением некоторых акцентов синего цвета в фарах. Под капотом, естественно, дела обстоят иначе. Основное пространство занимают система аккумуляторов. Общий вес электрокара составил почти 2139 килограмм, это примерно на 180 килограмм больше модели с двигателем внутреннего сгорания.

Aston Martin Rapide E будет выпущен лимитированной серией в 155 моделей Фото: CNET

Изначально первый полностью электрифицированный суперкар Aston Martin должен был выйти в 2018 и выпускаться в серийном формате. Позднее, на фоне банкротства LeEco отказалась от совместного производства. Aston Martin обратился к инженерам Formula 1 из команды Williams за помощью в разработке и решил сократить объем производства до 155 электромобилей.

Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Фото: The Verge Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Aston Martin Rapide E Фото: CNET 1/8

Rapide E будет изготавливаться в Сент-Атане под Южным Уэльсом. Там же Aston Martin планирует запустить производство электрокаров Lagonda, недавно возрожденного суббренда.

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