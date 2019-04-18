Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Aston Martin показал элитный суперэлектромобиль: фото

Aston Martin уверяет, что Rapide E разгоняется до 100 километров в час за 4 секунды

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:25
Aston Martin Rapide E способен проехать 320 км без подзарядки
Aston Martin Rapide E способен проехать 320 км без подзарядки
Фото: CNET

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin тоже начал участие в "гонке" электромобилей. На днях в Шанхае состоялась презентация электромобиля Rapide E класса суперкар. Впервые автопроизводитель анонсировал свой электрокар четыре года назад и теперь намерен наладить производство суперэлектрокара Rapide E, но лишь ограниченной партией в 155 моделей.

Электрокар Aston Martin использует 800-вольтовую батарею с мощностью 65 кВт/ч, которая позволяет Rapide E проехать более 320 километров без подзарядки – не самый выдающийся показатель по автономности. Установленный на задней оси двигатель достигает мощность 450 кВт (600 лошадиных сил) и развивает скорость до 250 км/ч. Aston Martin уверяет, что Rapide E разгоняется до 100 километров в час за 4 секунды.

Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Фото: The Verge

В центре приборной панели электрокара устанавливается 8-дюймовый дисплей, который выполняет информационно-развлекательные функции. Поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto. Снаружи Rapide E почти не отличается от модели автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, на котором он основан, за исключением некоторых акцентов синего цвета в фарах. Под капотом, естественно, дела обстоят иначе. Основное пространство занимают система аккумуляторов. Общий вес электрокара составил почти 2139 килограмм, это примерно на 180 килограмм больше модели с двигателем внутреннего сгорания.

Aston Martin Rapide E будет выпущен лимитированной серией в 155 моделей
Aston Martin Rapide E будет выпущен лимитированной серией в 155 моделей
Фото: CNET

Изначально первый полностью электрифицированный суперкар Aston Martin должен был выйти в 2018 и выпускаться в серийном формате. Позднее, на фоне банкротства LeEco отказалась от совместного производства. Aston Martin обратился к инженерам Formula 1 из команды Williams за помощью в разработке и решил сократить объем производства до 155 электромобилей.

Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Фото: The Verge
Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Aston Martin Rapide E
Фото: CNET
1/8

Rapide E будет изготавливаться в Сент-Атане под Южным Уэльсом. Там же Aston Martin планирует запустить производство электрокаров Lagonda, недавно возрожденного суббренда.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Напомним, что ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных". Также электромобилям предрекают повышение стоимости – Илон Маск назвал причину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией Чудовищный размер: Sony представила гигантский 16K телевизор Xiaomi выпустила 100-ваттную турбо-зарядку: видео Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla
технологии электромобиль Aston Martin суперкар электрокар
Источники: iguides.ru , The Verge
Реклама

Новости партнеров

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту
6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Новости партнеров

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?