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Билл Гейтс купил водородную супер-яхту за полмиллиарда долларов

Отличительной особенностью яхты Aqua является система с жидким водородом и топливными элементами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Роскошная, дорогая и экологичная яхта Aqua
Роскошная, дорогая и экологичная яхта Aqua
Фото: TechSpot

Если бы вы были самым богатым человеком в мире с экологичными взглядами Гретты Тунберг, какую дорогую "игрушку" вы бы себе купили? Состояние Билла Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов. Часть своего достатка миллиардер решил потратить на дорогую яхту Aqua, стоимостью в 644 миллиона долларов. Но это не просто яхта, а настоящий роскошный дворец на воде, причем абсолютно экологически чистый – силовая установка работает на водороде.

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Смотрите также в сюжете о том, как у из Турции похитили роскошную яхту, чтобы перевозить ней нелегалов:

Супер-яхта, разработанная Sinot Yacht Architecture & Design и Lateral Naval Architects, включает в себя пейзажный бассейн с террасами, тренажерный зал, вертолетную площадку и спа-салон. Другие роскошные удобства включают окна от пола до потолка, массажный кабинет, зону для йоги и огромную круглую лестницу. Представленная на яхт-шоу в Монако, она вмещает 14 гостей, 31 член экипажа и имеет дальность автономного хода в 6000 километров с максимальной скоростью 17 узлов.

Яхта Aqua Билла Гейтса
Яхта Aqua Билла Гейтса
Фото: TechSpot

Отличительной особенностью яхты является система с жидким водородом и топливными элементами. Под палубами находятся два 28-тонных вакуумных герметичных резервуара, которые охлаждены до -252 градуса по Цельсию и заполнены жидким водородом, который преобразуется в электрическую энергию с помощью топливных элементов с протонообменной мембраной (PEM). Единственным побочным продуктом такой установки является обычный водяной пар. Система обеспечивает питание двух двигателей и гребных винтов мощностью в один мегаватт.

Яхта Aqua Билла Гейтса
Яхта Aqua Билла Гейтса
Фото: TechSpot

Несмотря на то, что яхта работает на экологически чистом жидком водороде, недостаток водородных заправочных станций вынудил дополнительно установить резервный дизельный двигатель.

Яхта Aqua Билла Гейтса
Яхта Aqua Билла Гейтса
Фото: TechSpot

Aqua пока еще находится на этапе строительства и спустится на воду к 2024 году.

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Напомним, что ранее украинская яхта оказалась в лидерах регаты "PALERMO-MONTECARLO '19". В свою очередь знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро.

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Источник: TechSpot
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