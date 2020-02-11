Билл Гейтс купил водородную супер-яхту за полмиллиарда долларов

Отличительной особенностью яхты Aqua является система с жидким водородом и топливными элементами

Роскошная, дорогая и экологичная яхта Aqua Фото: TechSpot

Если бы вы были самым богатым человеком в мире с экологичными взглядами Гретты Тунберг, какую дорогую "игрушку" вы бы себе купили? Состояние Билла Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов. Часть своего достатка миллиардер решил потратить на дорогую яхту Aqua, стоимостью в 644 миллиона долларов. Но это не просто яхта, а настоящий роскошный дворец на воде, причем абсолютно экологически чистый – силовая установка работает на водороде.

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Супер-яхта, разработанная Sinot Yacht Architecture & Design и Lateral Naval Architects, включает в себя пейзажный бассейн с террасами, тренажерный зал, вертолетную площадку и спа-салон. Другие роскошные удобства включают окна от пола до потолка, массажный кабинет, зону для йоги и огромную круглую лестницу. Представленная на яхт-шоу в Монако, она вмещает 14 гостей, 31 член экипажа и имеет дальность автономного хода в 6000 километров с максимальной скоростью 17 узлов.

Яхта Aqua Билла Гейтса Фото: TechSpot

Отличительной особенностью яхты является система с жидким водородом и топливными элементами. Под палубами находятся два 28-тонных вакуумных герметичных резервуара, которые охлаждены до -252 градуса по Цельсию и заполнены жидким водородом, который преобразуется в электрическую энергию с помощью топливных элементов с протонообменной мембраной (PEM). Единственным побочным продуктом такой установки является обычный водяной пар. Система обеспечивает питание двух двигателей и гребных винтов мощностью в один мегаватт.

Яхта Aqua Билла Гейтса Фото: TechSpot

Несмотря на то, что яхта работает на экологически чистом жидком водороде, недостаток водородных заправочных станций вынудил дополнительно установить резервный дизельный двигатель.

Яхта Aqua Билла Гейтса Фото: TechSpot

Aqua пока еще находится на этапе строительства и спустится на воду к 2024 году.

Напомним, что ранее украинская яхта оказалась в лидерах регаты "PALERMO-MONTECARLO '19". В свою очередь знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро.

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