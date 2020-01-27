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Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

Самолет Boeing 777X обладает складываемыми крыльями, что позволяют ему поместиться в существующих аэропортах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:42

Новейший лайнер Boeing 777X на выходных завершил свой первый подъем в воздух. Испытательный полет успешно завершился на Пейн-Филд к северу от Сиэтла после после четырехчасового рейса. Модель 777X является следующим поколением в 26-летнем ряде 777, и первым в мире пассажирским авиалайнером со складываемыми крыльями.

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Как и Boeing 787 Dreamliner, новый самолет изготовлен из композитных материалов, обладает большими иллюминаторами и обновленную пассажирским фюзеляжем. По словам компании, 777X способен перевозить больше людей и летать дальше, чем существующие модели 777, и будет самым эффективным двухмоторным самолетом в мире.

Отличительной особенностью самолета являются подвижные концы крыльев, которые сокращают огромный размах крыльев самолета с 71 метров до чуть менее 64 метров, позволяя 777X помещаться на существующих рулежных дорожках аэропорта, где работают более старые модели 777. Airbus A380 обладал размахом крыльев в 79 метров, что заставило некоторые аэропорты провести дорогие модификации, чтобы принять здоровенный двухпалубный самолет – этой затратной проблемы Boeing хотела избежать.

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Успешный полет является приятной новостью для Боинга, поскольку он продолжает сталкиваться с последствиями позорной двойной аварии 737 Max, в результате которого в 2018 и 2019 годах погибли 346 пассажиров и членов экипажа. В прошлый понедельник компания объявила, что 737 Max будет оставаться на земле до минимум середина этого года.

Напомним, что ранее компания Boeing намеревалась нарастить выпуск лайнеров серии 737. А в прошлом году Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

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Источник: CNET
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