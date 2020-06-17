Boston Dynamics начала продажу жутких роботов-собак Spot

Базовая модель робота-компаньона Boston Dynamics Spot стоит 74,5 тысяч долларов

Проект 4-лапого робота Boston Dynamics Spot прешел из стадии разработки до готового продукта и теперь компания с гордостью заявляет, что начала их серийное производство и продажу. Однако купить эти чудо-машины могут не все – приобрести Boston Dynamics Spot могут лишь предприятия на территории США. Стоит отметить, что ранее Spot можно было только арендовать через программу раннего доступа, которая была открыта в конце 2019 года.

В пробном периоде лизинга на предприятиях и исследовательских объектах по всему миру было задействовано более 150 роботов для использования в различных сценариях. Некоторые энтузиасты, как Адам Сэвидж из "Разрушителей Легенд" использовал Spot для движения своей повозки. Другие нашли им применение в гораздо более продуктивных задачах, включая мониторинг выведенных из эксплуатации ядерных объектов, транспортировки грузов в экстремальных условиях или для наблюдения за ходом строительства.

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Что касается безопасности, то Boston Dynamics уверяет, что беспокоиться не о чем. Все данные, записанные роботом, надежно зашифрованы, как и сообщения между Spot и его владельцем. Правда компания не сообщает, какие данные отправляются в Boston Dynamics без явного согласия.

Также стоит упомянуть несколько других мер предосторожности и предписанных рекомендаций. Boston Dynamics отмечает, что Spot не сертифицирован как безопасный для домашнего использования – владельцы должны быть крайне осторожными рядом с этой жуткой 4-лапой машиной и должны позаботиться о свой безопасности сами. Особенно запрещено подпускать к роботу детей, поскольку компания не несет ответственности за то, как поведет себя робот в бытовых условиях.

Желающим приобрести робота-компаньона необходимо выложить 74,5 тысяч долларов, что включает в себя депозит в размере 1000 долларов США, который подлежит оплате при оформлении заказа.

Напомним, что ранее роботы-собаки Boston Dynamicsс устроили побег со склада. Также энтузиасты показали, как бы выглядел мир после уничтожения роботами Boston Dynamics.

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