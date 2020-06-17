Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Boston Dynamics начала продажу жутких роботов-собак Spot

Сегодня, 10:32

Базовая модель робота-компаньона Boston Dynamics Spot стоит 74,5 тысяч долларов

Проект 4-лапого робота Boston Dynamics Spot прешел из стадии разработки до готового продукта и теперь компания с гордостью заявляет, что начала их серийное производство и продажу. Однако купить эти чудо-машины могут не все – приобрести Boston Dynamics Spot могут лишь предприятия на территории США. Стоит отметить, что ранее Spot можно было только арендовать через программу раннего доступа, которая была открыта в конце 2019 года.

В пробном периоде лизинга на предприятиях и исследовательских объектах по всему миру было задействовано более 150 роботов для использования в различных сценариях. Некоторые энтузиасты, как Адам Сэвидж из "Разрушителей Легенд" использовал Spot для движения своей повозки. Другие нашли им применение в гораздо более продуктивных задачах, включая мониторинг выведенных из эксплуатации ядерных объектов, транспортировки грузов в экстремальных условиях или для наблюдения за ходом строительства.

Смотрите также в сюжете о том, как в Харькове прошел парад роботов:

Что касается безопасности, то Boston Dynamics уверяет, что беспокоиться не о чем. Все данные, записанные роботом, надежно зашифрованы, как и сообщения между Spot и его владельцем. Правда компания не сообщает, какие данные отправляются в Boston Dynamics без явного согласия.

Также стоит упомянуть несколько других мер предосторожности и предписанных рекомендаций. Boston Dynamics отмечает, что Spot не сертифицирован как безопасный для домашнего использования – владельцы должны быть крайне осторожными рядом с этой жуткой 4-лапой машиной и должны позаботиться о свой безопасности сами. Особенно запрещено подпускать к роботу детей, поскольку компания не несет ответственности за то, как поведет себя робот в бытовых условиях.

Желающим приобрести робота-компаньона необходимо выложить 74,5 тысяч долларов, что включает в себя депозит в размере 1000 долларов США, который подлежит оплате при оформлении заказа.

Напомним, что ранее роботы-собаки Boston Dynamicsс устроили побег со склада. Также энтузиасты показали, как бы выглядел мир после уничтожения роботами Boston Dynamics.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Делает сальто и прыгает: новый пес-робот показал, на что способен В Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей (видео) Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн долларов Ученые создали мерзкую и потную роботизированную руку: видео
США безопасность робот компания Boston Dynamics
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
19-річна дочка актора Єфремова зізналася в бісексуальності
19-річна дочка актора Єфремова зізналася в бісексуальності

Популярные статьи

Вчера, 20:21Стиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

Вчера, 18:24Стиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

Вчера, 15:54Wellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Вчера, 14:39Events

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

Вчера, 13:07Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 11:33Travel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Вчера, 11:18Fun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Вчера, 10:14Food

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

15 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой
Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять