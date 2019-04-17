Роботы-собаки Boston Dynamics отбуксировали фуру

Роботы выстроились в два ряда перед грузовиком и потянули его за собой

Компания Boston Dynamics показала, на что способны ее роботы, "заставив" их тянуть за собой фуру. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании. В ролике видно, что десять роботов SpotMini соединили по пять, как собак в упряжке. Концы соединяющего их каната прицепили к грузовику. Роботы выстроились в два ряда перед фурой и потянули ее за собой, – передает Корреспондент.net.

Отмечается, что грузовик стоял на парковке на нейтральной скорости, а роботы "буксировали" его по асфальтовой дороге, идущей вверх под небольшим наклоном.

Каждый из этих механизмов может поднять 14 килограммов.

Ранее Boston Dynamics научили робота-собаку вилять "бедрами" под музыку. BigDog подрыгивает в такт музыки.

Также в Boston Dynamics показали, как робот делать трюки. Робот ловко перепрыгивает через бревно и запрыгивает на деревянные возвышения.

Кроме того, мы писали, что Boston Dynamics научила робота делать сальто. Робот перепрыгивает с одного возвышения на другое, совершая сальто назад, а потом поднимает вверх руки, отмечая свой успех. В конце ролика показаны неудачные попытки.

А еще смотрите, как робот поскользнулся на банановой шкурке и забавно грохнулся.

Ранее ученые из Boston Dynamics представили SpotMini – самого тихого и легкого робота из всего модельного ряда. Робот отлично ориентируется в пространстве с помощью камеры глубины, гироскопа и датчиков контакта с поверхностью, расположенных в конечностях. Кроме того, у него есть "глаза", которые установлены для того, чтобы робот выглядел дружелюбным.

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