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Ценнее золота: названы самые дорогие вещества в мире

Сегодня, 09:55

Купить эти вещества могут лишь самые богатые люди планеты, а обычному человеку не заработать на них за всю жизнь

Все мы знаем, что такие металлы, как золото или платина, стоят очень дорого, за что их и называют "драгоценными". Из них делают не только украшения, но даже применяют в промышленности, например, в электронике. Но какие вещества стоят дороже золота и платины? Они есть, и стоят баснословных денег, так что приобрести их могут лишь богатейшие люди планеты, а обычному человеку даже на 1 грамм этих сверхдорогих веществ не заработать и за всю жизнь.

Начнем с самых "дешевых". Тритий или радиоактивный сверхтяжелый водород стоит примерно 30 тысяч долларов за грамм. Тритий используется в источниках подсветки в военных и гражданских приборах. Но по сравнению со следующими рекордсменами — это сущая мелочь.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине кладут "золотой асфальт":

Калифорний – этот элемент с атомным номером 98 таблицы Менделеева, использующийся для запуска ядерных реакторов, в металлодетекторах, а также при лучевой терапии, является очень дорогим элементом. Ежегодно получают лишь 40—60 миллиграммов этого нестабильного вещества, поскольку добывать его крайне трудно. Соответственно стоит он примерно 4 миллиона долларов за 1 грамм изотопа 252Cf. Но даже он проигрывает в конкурентной гонке более дорогим веществам.

Антиматерия – это самое дорогое вещество. Стоимость 1 грамма антиводорода будет стоить примерно 62,5 триллиона долларов. А чтобы добыть 1 грамм позитронов (антиэлектронов) необходимо 25 миллиардов долларов. В ЦЕРНе уже потратили несколько сотен миллионов долларов на производство миллиардной части грамма позитронов.

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружили невозможный для Земли сверхпрочный материал. Также ученые создали невидимый бриллиант за 2 миллиона долларов.

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коллайдер вещество физика элементарных частиц металлы антиматерия
Источник: National Geographic
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