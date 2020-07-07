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Девочка украла у отца 6000 долларов и потратила на видеоигры

Сегодня, 13:10

Девочка играла в мобильную игру Roblox, не зная, что тратит настоящие деньги

Микротранзакции в мобильных играх давно стали нормой и зачастую основным способом монетизации бесплатных проектов. Но неопытные пользователи могут стать жертвой своей невнимательности, когда подвязывают кредитные карты в смартфоне и не устанавливают защиту от детей. 72-летний британец Стив Камминг по своей неопытности позволил своей 11-летней дочке спустить на очень популярную детскую игру Roblox почти 6000 долларов (4642 фунта стерлингов).

В интервью BBC Стив Камминг признался, что не очень хорошо разбирается в современных технологиях. Но не смог устоять от просьбы своей дочери потратить 6 долларов на внутриигровые покупки. Оплата прошла без заминок: он подвязал свою дебетовую карту со сбережениями в Google Play и позволил девочке снять символическую сумму в Roblox на покупку внутриигровой "косметики".

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Спустя 2 месяца Стив решил проверить свои сбережения в онлайн-банкинге и ужаснулся от того, что на его банковском счете не хватает 4642 фунтов стерлингов. Он заметил, что за последние месяцы с его счета регулярно списывались суммы от 1 до 10 долларов.

"Я не мог понять причину списаний. Я подумал, что меня обманули", – прокомментировал Стив.

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Камминг позвонил в банк, чтобы закрыть свою дебетовую карту, но это не помешало системе Google Play снять еще 1000 фунтов стерлингов сверху. Во время разбирательств с банком, а потом с дочерью выяснилось, что девочка не понимала, что тратит настоящие деньги.

Тем не менее мужчина признался, что не читал условия, когда подвязывал дебетовую карту в Google Play на смартфоне. Но добавил, что был неприятно удивлен тем фактом, что предназначенная для детей игра способна без предупреждений снять со счета тысячи фунтов.

Журналисты BBC связались с разработчиками Roblox Corporation. Те пообещали, что сделают полный возврат средств.

72-летний британец Стив Камминг
72-летний британец Стив Камминг
Фото: BBC

"Мы стремимся предотвратить несанкционированные покупки, приняв такие меры, как запрет на хранение платежной информации. Также мы работаем напрямую с родителями, чтобы по мере возможности обеспечить возмещение средств", – прокомментировали в компании.

Напомним, что ранее британец 7 лет играл в видеоигры не выходя из дома. Также ранее мы сообщали, как подросток покончил жизнь самоубийством из-за смартфона.

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Источник: BBC news
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