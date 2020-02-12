В школах этого не объясняют: техноблогер рассказал, как защитить детей в интернете

Фото: Mladen ANTONOV / Фото: AFP

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С каждым годом интернет становится быстрее, доступнее и удобнее. Но одновременно – и опаснее: в сети появляется все больше психически нездоровых людей, да и просто мошенников, которые представляют угрозу для детей, проводящих время с телефонами и планшетами. Но в школе, к сожалению, кибербезопасность не преподают – хотя треть украинцев ежегодно становятся жертвами мошенников в сети.

IT-журналист и техноблогер Евгений Опанасенко воспитывает двух дочерей. И в День безопасного интернета мы попросили коллегу рассказать, насколько сложно обеспечить ребенку кибербезопасность. Оказалось, совсем не сложно:

"Самое простое, что можно сделать – блокировка сайтов в настройках Wi-Fi-роутера. Сейчас практически любой роутер позволяет осуществить подобные настройки. В интернете даже можно найти и скопировать в настройки роутера готовые списки нежелательных сайтов. В среднеценовых и дорогих модемах есть опция родительского контроля, со встроенными алгоритмами и списками сайтов, которые нельзя открыть при активации этой функции", – объясняет специалист.

Также у Google, к примеру, есть приложение Family Link. Оно ставится на смартфон родителей, а у ребенка на смартфоне активируется специальный секретный код. Это приложение позволяет полностью перехватывать управление смартфоном со смартфона родителя.

"Таким образом можно блокировать время, проведенное в приложениях, сортировать приложения по возрастам, ограничить ребенка от взрослого или платного контента. Если ребенок что-то устанавливает, приходит уведомление на почту, если хочет купить что-то, происходит блокировка. Через приложение можно блокировать доступ к сайтам в браузере или вовсе заблокировать телефон", – перечисляет достоинства Евгений Опанасенко.

Также в смартфоне ребенка, по его словам, можно настроить функцию слежения за устройством. В Google-настройках аккаунты родителей и ребенка объединяются в "семью" и через обычные карты, при наличии мобильного интернета и включенной геолокации, можно отслеживать, где находится ребенок, с высокой точностью, а в случае утери телефона его можно удаленно заблокировать. Такая функция есть и в iOS.

"На компьютер лучше установить фаервол, антивирус, последнюю версию операционной системы. Если ребенок пользуется компьютером под учетной записью родителей, нужно также дополнительно прописать в фаервол правило на запрет определенных сайтов. Я недавно читал, что в соцсетях типа TikTok или Instagram детей могут домогаться, писать в личку непристойности. Предупредить это невозможно, но можно следить, чтобы ничего не произошло. Конечно, есть приложение для перехвата переписок, но это уже ближе к паранойе. Нужно объяснять детям правила поведения в интернете, они все описаны – не общаться с незнакомцами, соблюдать интернет-грамотность", – говорит Евгений.

В школах такое, к сожалению, даже на информатике, не объясняют, хотя тренинги по интернет-безопасности в наших школах внедряли. Эта работа перекладывается на плечи родителей. Поэтому именно родители должны обучить чадо пяти урокам безопасности в интернете, которые должен знать каждый ребенок.

Подробнее читайте в нашем материале "Дети в интернете: как уберечь ваших малышей от опасностей в Сети".

А в нашем сюжете смотрите, какие фото лучше не выставлять в сети, чтобы не стать жертвой шантажа:

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