Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Электрический Hummer от GMC развивает мощность в 1000 лошадиных сил и достигает "сотни" за 3 секунды

Электрический Hummer вызывает на "бой" Tesla Cybertruck Фото: CNET

General Motors подтвердил, что работает над полностью электрическим пикапом-внедорожником, выход которого запланирован на 2021 год. Новый электромобиль будет выпущен под возрожденной маркой Hummer.

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Анонс электропикапа GMC Hummer EV (полное название модели) запланирован на 20 мая, а в продажу он должен поступить осенью 2021 года. Собирать его будут на заводе GM в Мичигане.

Тизеры нового электромобиля были продемонстрированы во время трансляции Супербоула 2020. Три коротких видеоролика подразнили зрителей выдающимися характеристиками будущего брутального внедорожника на электротяге: 1000 лошадиных сил, 15600 ньютон-метров крутящего момента, разгон до "сотни" за 3 секунды и все это под слоганом "тихой революции в индустрии электромобилей".

Внешний вид GMC Hummer EV продемонстрирован не был, но была показана только узнаваемая радиаторная решетка со светодиодной подсветкой на всю ширину. Стоит отметить особый способ включения фар – полосками, которые, возможно, таким образом демонстрируют уровень заряда батареи.

Также стоит обратить внимание на важную деталь. В видео-тизере в самом верху демонстрируется три оранжевых габаритных огня – эти обязательные в США огни, использующиеся в транспортных средствах более 2 метров в ширину. Такими огнями оснащен Ford F-150 Raptor, а также большие тяжелые грузовики.

На момент выхода GMC Hummer EV придется соревноваться с главными своими конкурентами – Tesla Cybertruck, Bollinger S2, Rivian R1T и Ford F-150 EV. Таким образом в 2021 году у покупателей будет внушительный выбор внедорожников.

Напомним, что ранее убийца Tesla Cybertruck получил возможности танка. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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