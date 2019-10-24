Электрокар Lexus LF-30 обучили управлять дронами

Прототип Lexus LF-30 является видением автопроизводителя о будущем электромобилей

Lexus LF-30 оснастили дронами-помощниками Фото: Autogeek

Производитель автомобилей класса люкс Lexus тоже решил взять участие в производстве электромобилей. На Токийском автосалоне Lexus представила свою первую концепцию электрокаров в рамках программы Lexus Electrified. Первым в новой линейке был представлен концепт Lexus LF-30.

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Его дизайн крайне необычен со смесью острых краев и выпуклых и вогнутых кривых. Дизайн интерьера напоминает футуристический истребитель, который никак не ассоциируется с автомобилями. Lexus оснастила боковые окна с ручным затемнением, которое можно свободно регулировать, где в самом максимальном режиме затенение полностью скрывает интерьер.

LF-30 также оснащена сиденьями, которые используют "технологию искусственных мышц" для адаптации под форму тела пассажиров, обеспечивая максимальный комфорт. А для удобства посадки и высадки электромобиль оснащен дверьми конструкции "крылья чайки".

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Концепция LF-30 содержит поддержку полностью автономного вождения, а также функцией управления дронами. Эти беспилотники, называемые Lexus Airporter, способны выполнять такие задачи, как перевозка багажа или продуктов из багажника LF-30 до порога владельца (и наоборот).

Зарядить Lexus LF-30 можно не только проводом, но и при помощи беспроводной зарядки, однако автопроизводитель не поведал, как именно и где можно будет провести такую процедуру.

Каким бы захватывающе это ни звучало, маловероятно, что LF-30 когда-нибудь станет настоящим транспортным средством, по крайней мере, в ближайшее время. Этот прототип является просто видением Lexus о будущем электромобилей к 2030 году.

Напомним, что ранее электрокары Porsche Taycan и Tesla Model S сразились в скорости. В свою очередь Opel выпустил первый в мире электромобиль для ралли.

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