Lexus покажет первый электромобиль: в компании раскрыли детали

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Первым электромобилем бренда Lexus, который возглавил ТОП-10 самых надежных марок авто, станет городской хэтчбек с футуристическим дизайном. Такое заявление в своем интервью сделал вице-президент компании Lexus Коджи Сато.

Jфициальная премьера первого электрического концепта в истории Lexus, по словам Сато, состоится в октябре на автосалоне в Токио. Раскрывать название этой новинки вице-президент компании не стал.

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Сато только уточнил, что модель получит более футуристический дизайн, чем любая другая в 2019 году. В салоне по обе стороны от рулевого колеса будут находиться сенсорные дисплеи информационно-развлекательной системы нового поколения.

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Когда Lexus начнет серийно выпускать электрокары – точно не известно. Но бренд уверяет, что это произойдет в ближайшие несколько лет. Про их технические характеристики пока рано говорить. Сато также отметил, что его компания инвестирует большие средства в разработку машин с электрической силовой установкой.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Евросоюзе начали действовать новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания:

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