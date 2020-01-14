Это реально: электромобили Tesla заговорят с людьми
Илон Маск анонсировал новую функцию для Tesla
Элон Маск заявил, что автомобили Tesla вскоре смогут общаться с ближайшими пешеходами вместо водителя. О новой функции генеральный директор поделился в Twitter. Об этом сообщает The Verge.
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В своей публикации Илон Маск добавил видеоклип, на котором показана Tesla Model 3, стоящая у пешеходного перехода и оповещающая людей фразой: "Ну, не стойте здесь, уставившись, отойдите". Маск также добавил, что вскоре его электромобили будут разговаривать с пешеходами, если того захотят владельцы. "Это реально", – уверяет глава Tesla.
Новые законы США предусматривают установку динамиков на электромобили, чтобы соответствовать новым правилам безопасности – они должны генерировать шум, похожий на работу двигателя обычного автомобиля, чтобы их слышали пешеходы. Но Илон Маск решил расширить возможности обязательного устройства.
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В последующем твите Маск указал, что новая функциональность может работать с существующей системой охранной сигнализации автомобиля, которая уже использует внутреннюю звуковую систему, чтобы отпугнуть потенциальных угонщиков. В качестве веселой альтернативы он сказал, что "вы можете просто "пукнуть" своей машиной в направлении движения".
Маск добавил, что новая функциональность голосовых сообщений и изменение звука гудка ожидается "в ближайшее время".
Напомним, что ранее Euro NCAP назвали самые безопасные электромобили в мире. Также ранее Tesla проехала полмиллиона километров, эксперты определили, что у нее сломалось.
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