Это реально: электромобили Tesla заговорят с людьми

Илон Маск анонсировал новую функцию для Tesla

Илон Маск решил расширить возможности Tesla Фото: Unsplash

Элон Маск заявил, что автомобили Tesla вскоре смогут общаться с ближайшими пешеходами вместо водителя. О новой функции генеральный директор поделился в Twitter. Об этом сообщает The Verge.

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В своей публикации Илон Маск добавил видеоклип, на котором показана Tesla Model 3, стоящая у пешеходного перехода и оповещающая людей фразой: "Ну, не стойте здесь, уставившись, отойдите". Маск также добавил, что вскоре его электромобили будут разговаривать с пешеходами, если того захотят владельцы. "Это реально", – уверяет глава Tesla.

Новые законы США предусматривают установку динамиков на электромобили, чтобы соответствовать новым правилам безопасности – они должны генерировать шум, похожий на работу двигателя обычного автомобиля, чтобы их слышали пешеходы. Но Илон Маск решил расширить возможности обязательного устройства.

В последующем твите Маск указал, что новая функциональность может работать с существующей системой охранной сигнализации автомобиля, которая уже использует внутреннюю звуковую систему, чтобы отпугнуть потенциальных угонщиков. В качестве веселой альтернативы он сказал, что "вы можете просто "пукнуть" своей машиной в направлении движения".

Маск добавил, что новая функциональность голосовых сообщений и изменение звука гудка ожидается "в ближайшее время".

Напомним, что ранее Euro NCAP назвали самые безопасные электромобили в мире. Также ранее Tesla проехала полмиллиона километров, эксперты определили, что у нее сломалось.

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