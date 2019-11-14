В Канаде "непослушный" электрокар едва не "подставил" водителя

/ Фото: Сегодня

В Канаде у электрокара известной марки Tesla обнаружилась неожиданная проблема – машина выехала на встречную полосу, когда водитель воспользовался функцией автоматического выезда с парковки.

Очевидцы, заметив такое грубое нарушение правил, сразу же начали снимать это на телефоны. В свою очередь, разработчики уверяют, что электрокары придерживаются правил дорожного движения, однако водитель все равно обязан следить за движением своего автомобиля.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за первое полугодие 2019 года спрос на электрические автомобили в Украине повысился на 58% – было куплено 3185 автомобилей с электрическими двигателями.

Кроме того, стоит также напомнить, что с июля 2019 года в странах Европейского Союза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Больше об этом смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама