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В Канаде "непослушный" электрокар едва не "подставил" водителя

14 ноября, 21:30

"Тесла" с включенным автопилотом выехала на встречную полосу

/ Фото: Сегодня

В Канаде у электрокара известной марки Tesla обнаружилась неожиданная проблема – машина выехала на встречную полосу, когда водитель воспользовался функцией автоматического выезда с парковки.

Очевидцы, заметив такое грубое нарушение правил, сразу же начали снимать это на телефоны. В свою очередь, разработчики уверяют, что электрокары придерживаются правил дорожного движения, однако водитель все равно обязан следить за движением своего автомобиля.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что за первое полугодие 2019 года спрос на электрические автомобили в Украине повысился на 58% – было куплено 3185 автомобилей с электрическими двигателями.

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Кроме того, стоит также напомнить, что с июля 2019 года в странах Европейского Союза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Больше об этом смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Канада Tesla электрокары автопилот Тесла

Источник: Сегодня

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