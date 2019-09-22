Евросоюз позволил перепродавать игры в Steam

Верховный суд Парижа вынес решение против Valve, нарушающего законы Евросоююза

Найден способ подзаработать на играх в Steam Фото: Unsplash

Самый популярный сервис цифровой дистрибуции игр Steam обладает одним весомым недостатком – тотальным запретом на перепродажу своих игр. В отличие от физических носителей, цифровые копии игр перепродавать нельзя по правилам Valve, компании владельца сервиса. После того, как вы приобрели видеоигру в Steam, она навсегда привязывается к вашему аккаунту. Однако вскоре все может измениться и игры можно будет перепродавать после прохождения, сообщает французское издание Numerama.

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Французская потребительская группа UFC-Que Choisir в течение последних 4 лет вступала в судебную тяжбу с Valve, утверждая, что подписанное Steam соглашение является незаконным по отношению к потребителям. На этой неделе Верховный суд Парижа вынес решение против Valve, дав европейским потребителям возможность перепродавать свои игры в сервисе Steam.

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"Постановлением от 17 сентября судом Парижского округа Организация по защите прав потребителей считает необходимым отменить ряд правил, установленных Valve в отношении пользователей Steam", — сообщает издание.

Приговор соответствует европейским законам о цифровой торговле, которые обеспечивают "свободное перемещение товаров в пределах Еврсоюза" и позволяют продавать все товары, включая программное обеспечение в использованном состоянии без разрешения производителя или первоначального продавца.

В свою защиту Valve утверждает, что Steam – это не сервис цифровой дистрибуции, а служба подписки, поэтому она запрещает перепродажу игр. Суд парировал защиту, заявив, что Steam не продает игры как часть пакета подписки, и что политика Valve в отношении перепродажи игр противоречит законам ЕС, принятым для свободного распространения цифровых товаров и контента. Приговор суда также уточнил, что требование распространяется на продажу одной копии игры, а не дубликатов. У Valve есть три месяца, чтобы добавить предписанную возможность в Steam.

Представитель Valve сообщил Polygon, что компания планирует обжаловать это решение.

Напомним, что Steam приготовил неприятный сюрприз игрокам в 2019 году. Также недавно игроки нашли способ получить игры бесплатно на распродажах в Steam.

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