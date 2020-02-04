Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Facebook исполнилось 16 лет: ТОП-10 интересных фактов о социальной сети

В честь знаменательной даты "Сегодня" составили подборку из самых малоизвестных фактов о Facebook

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:30
10 интересных фактов о Facebook, которые вы, вероятно, не знали
10 интересных фактов о Facebook, которые вы, вероятно, не знали
Фото: Pexels

4 февраля 2004 года состоялся запуск социальной сети Facebook, созданной Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. На момент старта соцсеть называлась Thefacebook и использовалась в основном студентами. Но вскоре популярность Facebook выросла настолько, что к 2020 году эта социальная сеть входит в ТОП-5 самых посещаемых сайтов в мире. Влияние этого гиганта можно увидеть в любом уголке Земли, разве что кроме Китая, где она запрещена. В честь 16-летия Facebook мы составили ТОП-10 интересных малоизвестных интересных фактов об этой социальной сети.

Читайте также:
В Facebook на Android появился темный режим: как включить

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Первое лицо Facebook

Аль Пачино был первым "лицом" в Facebook. В оригинальном дизайне главной страницы сайта в верхней части сайта появилось пиксельное и смазанное мужское лицо. Сперва личность человека было трудно определить, но позже выяснилось, что это лицо известного актера Аль Пачино. Этот оригинальный логотип был удален с сайта в 2007 году.

Как разбогатеть на Facebook

Соучредитель PayPal Питер Тиль был первым крупным инвестором, поддержавшим Facebook. Тиль является специалистом в сфере стартапов и венчурного капитала. Он увидел потенциал сайта и в 2004 году инвестировал 500 тысяч долларов в молодую компанию. Тиль позже продал свою долю в компании более чем на 1 миллиард долларов.

Читайте также:
Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Пособник торрентам

Одноранговая система обмена файлами под названием Wirehog когда-то была основной функцией Facebook. Марк Цукерберг представил систему обмена файлами P2P, когда в Facebook (на тот момент Thefacebook) зарегистрировалось 500 тысяч пользователей. Марк полагал, что эта функция станет центральным компонентом сайта. Позже из-за опасения возможных юридических последствий за нарушения авторских прав Wirehog был удален из сайта.

"Потрясающе" вместо "Мне нравится"

Известная кнопка "Мне нравится" на Facebook раньше называлась "Потрясающе" (Awesome). Инженер Facebook Эндрю Босуорт активно продвигали идею кнопки "Потрясающе", так как это вызывало больше эмоций. Но Марк Цукерберг отказался от этого названия в пользу более простого и лаконичного.

300 петабайт

Facebook хранит около 300 петабайт пользовательских данных на своих серверах. В петабайте 1 миллион гигабайт. Все письменные произведения человечества на всех известных языках (включая латынь и другие исторические языки) с начала истории человечества занимали бы приблизительно 50 петабайт.

Читайте также:
Соучредитель Apple призывает срочно "бежать из Facebook"

Гигантская база

База пользователей Facebook увеличивается на 8 человек ежесекундно, или на 7246 человек каждые 15 минут. Некоторые скептики предсказывали грядущую кончину Facebook. Но статистика демонстрирует, что Facebook по-прежнему продолжает расти и развиваться, не говоря уже о гигантской базе пользователей в мире.

Неслыханная популярность

Facebook является третьим по популярности приложением на смартфонах после электронной почты и браузера. 79% пользователей Facebook проверяют свои страницы в течение 15 минут после утреннего подъема.

Дорогостоящий сбой

Сбой в социальной сети очень дорого обходится Марку Цукербергу. Каждая минута простоя стоит Facebook примерно 24,4 тысячи долларов. "Длительное" отключение, которое длилось 19 минут в августе 2014 года, обошлось компании почти в 427 тысяч долларов. У вас это просто вызовет раздражение, что вы не можете просмотреть ленту, а для Facebook – серьезная потеря финансов.

Читайте также:
Новый дизайн: Facebook изменится до неузнаваемости

6 миллиардов просмотров

Видео – самый распространенный тип контента в Facebook. Видеоконтента значительно больше, чем фотографий или текстовых сообщений. В сентябре 2014 года пользователи Facebook смотрели в общей сложности 1 миллиард видео в день. К 2020 году эта цифра возросла к более 6 миллиардам, и 75% таких просмотров происходит с мобильных устройств.

Как повысить свою популярность

Публикация только один или два раза в день на Facebook дает в среднем на 40% больше активности, чем три или более публикаций за день. Это показывает, что, несмотря на все усилия маркетологов по преодолению стремительно сокращающегося органического охвата Facebook, вы не можете просто спамить ленту, чтобы быть услышанными или повысить таким образом себе популярность.

Напомним, что ранее Facebook создал сервис для поиска любви. В то же время Facebook планирует уничтожить Android собственной операционной системой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Во что поиграть в 2020 году: ТОП-10 лучших игр Через интернет в 2019 году продали более 30 млн ж/д билетов: подробности Facebook заблокировал страницу жены Зеленского: стала известна причина "Коронавирус побили на метро "Лесная", забрали телефон": соцсети "взорвались" шутками
интернет Facebook соцсети топ-10 факты Марк Цукерберг
Реклама

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин
4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:45Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:51Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца
Медики объяснили, почему мужчинам вредно носить золотые кольца
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
Обладатели какой группы крови чаще всего подвержены раку
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Переходит всякие границы»: Пугачева оказалась в центре скандала
«Переходит всякие границы»: Пугачева оказалась в центре скандала
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака