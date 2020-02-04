Facebook исполнилось 16 лет: ТОП-10 интересных фактов о социальной сети

В честь знаменательной даты "Сегодня" составили подборку из самых малоизвестных фактов о Facebook

10 интересных фактов о Facebook, которые вы, вероятно, не знали Фото: Pexels

4 февраля 2004 года состоялся запуск социальной сети Facebook, созданной Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. На момент старта соцсеть называлась Thefacebook и использовалась в основном студентами. Но вскоре популярность Facebook выросла настолько, что к 2020 году эта социальная сеть входит в ТОП-5 самых посещаемых сайтов в мире. Влияние этого гиганта можно увидеть в любом уголке Земли, разве что кроме Китая, где она запрещена. В честь 16-летия Facebook мы составили ТОП-10 интересных малоизвестных интересных фактов об этой социальной сети.

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Первое лицо Facebook

Аль Пачино был первым "лицом" в Facebook. В оригинальном дизайне главной страницы сайта в верхней части сайта появилось пиксельное и смазанное мужское лицо. Сперва личность человека было трудно определить, но позже выяснилось, что это лицо известного актера Аль Пачино. Этот оригинальный логотип был удален с сайта в 2007 году.

Как разбогатеть на Facebook

Соучредитель PayPal Питер Тиль был первым крупным инвестором, поддержавшим Facebook. Тиль является специалистом в сфере стартапов и венчурного капитала. Он увидел потенциал сайта и в 2004 году инвестировал 500 тысяч долларов в молодую компанию. Тиль позже продал свою долю в компании более чем на 1 миллиард долларов.

Пособник торрентам

Одноранговая система обмена файлами под названием Wirehog когда-то была основной функцией Facebook. Марк Цукерберг представил систему обмена файлами P2P, когда в Facebook (на тот момент Thefacebook) зарегистрировалось 500 тысяч пользователей. Марк полагал, что эта функция станет центральным компонентом сайта. Позже из-за опасения возможных юридических последствий за нарушения авторских прав Wirehog был удален из сайта.

"Потрясающе" вместо "Мне нравится"

Известная кнопка "Мне нравится" на Facebook раньше называлась "Потрясающе" (Awesome). Инженер Facebook Эндрю Босуорт активно продвигали идею кнопки "Потрясающе", так как это вызывало больше эмоций. Но Марк Цукерберг отказался от этого названия в пользу более простого и лаконичного.

300 петабайт

Facebook хранит около 300 петабайт пользовательских данных на своих серверах. В петабайте 1 миллион гигабайт. Все письменные произведения человечества на всех известных языках (включая латынь и другие исторические языки) с начала истории человечества занимали бы приблизительно 50 петабайт.

Гигантская база

База пользователей Facebook увеличивается на 8 человек ежесекундно, или на 7246 человек каждые 15 минут. Некоторые скептики предсказывали грядущую кончину Facebook. Но статистика демонстрирует, что Facebook по-прежнему продолжает расти и развиваться, не говоря уже о гигантской базе пользователей в мире.

Неслыханная популярность

Facebook является третьим по популярности приложением на смартфонах после электронной почты и браузера. 79% пользователей Facebook проверяют свои страницы в течение 15 минут после утреннего подъема.

Дорогостоящий сбой

Сбой в социальной сети очень дорого обходится Марку Цукербергу. Каждая минута простоя стоит Facebook примерно 24,4 тысячи долларов. "Длительное" отключение, которое длилось 19 минут в августе 2014 года, обошлось компании почти в 427 тысяч долларов. У вас это просто вызовет раздражение, что вы не можете просмотреть ленту, а для Facebook – серьезная потеря финансов.

6 миллиардов просмотров

Видео – самый распространенный тип контента в Facebook. Видеоконтента значительно больше, чем фотографий или текстовых сообщений. В сентябре 2014 года пользователи Facebook смотрели в общей сложности 1 миллиард видео в день. К 2020 году эта цифра возросла к более 6 миллиардам, и 75% таких просмотров происходит с мобильных устройств.

Как повысить свою популярность

Публикация только один или два раза в день на Facebook дает в среднем на 40% больше активности, чем три или более публикаций за день. Это показывает, что, несмотря на все усилия маркетологов по преодолению стремительно сокращающегося органического охвата Facebook, вы не можете просто спамить ленту, чтобы быть услышанными или повысить таким образом себе популярность.

Напомним, что ранее Facebook создал сервис для поиска любви. В то же время Facebook планирует уничтожить Android собственной операционной системой.

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