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Facebook скопировал полезную функцию у Viber и Telegram

Приложение для обмена сообщениями в Facebook для Android и iOS обзавелось возможностью цитирования

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:35
В Facebook Messenger появилось несколько важных изменений
В Facebook Messenger появилось несколько важных изменений
Фото: Сегодня

После внедрения темной темы Facebook Messenger анонсировал новую полезную функцию для Android и iOS. В приложении обмена сообщениями от Facebook появилась функция цитирования сообщений при ответе. Напомним, что подобной опцией уже давно обладают Viber, Telegram и WhatsApp.

Чтобы процитировать сообщение пользователя, достаточно зажать пальцем на конкретном месседже до появления контекстного меню, где нужно просто выбрать пункт Reply ("Ответить"). При цитировании исходное сообщение остается видимым после того, как на него ответили. Причем цитировать можно не только текст, но и смайлики, изображения и прикрепленные файлы и даже GIF-анимацию.

Так выглядит опция цитирования в Facebook Messenger 

В последнее время в Messenger появилось несколько важных изменений, о которых так давно просили пользователи: сперва появилась возможность удалять сообщения из чата, но не позднее 10 минут после отправления, затем появилась темная тема, а теперь цитирование. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил инвесторам, что компания стремится сделать свою продукцию удобной в ответ на растущий спрос пользователей.

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Напомним, что ранее основатель WhatsApp призвал всех "бежать" из Facebook. В то же время глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

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Источник: The Verge
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