Facebook Messenger "разрешил" удалять сообщения, но есть некоторые ограничения

Функция действует как на iOS, так и Android, но только 10 минут с момента отправки сообщения

Фото: Pixabay

Facebook Messenger "разрешил" удалять сообщения, но есть некоторые ограничения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e1/d7e/5c58e1d7eaf71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e1/d7e/5c58e1d7eaf71.jpg 2019-02-06T09:03:00+02:00 Украина Функция действует как на iOS, так и Android, но только 10 минут с момента отправки сообщения

В Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения. Функция действует как на iOS, так и Android.

"В Facebook Messenger наконец-то появилась кнопка отмены отправки сообщения, обещанная почти год назад. Эта функция появилась в последней версии приложения Messenger для iOS и Android", – сообщает Facebook.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе и выбрать "удалить". Затем приложение спросит, хотите ли вы удалить сообщение для всех или только для вас.

Однако, Facebook предупреждает об одной важной детали, что у отправителя есть только 10 минут для удаления сообщения.

"По истечении десяти минут вы навсегда застряли в смущенных опечатках", – добавили в Facebook..

Кроме того, Facebook начал тестировать новую функцию в Messenger. По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своем окне, однако оно останется во входящих у получателя.

Ранее Facebook запатентовал систему, которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

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