Facebook Messenger "разрешил" удалять сообщения, но есть некоторые ограничения
Функция действует как на iOS, так и Android, но только 10 минут с момента отправки сообщения
В Facebook Messenger появилась кнопка отмены отправки сообщения. Функция действует как на iOS, так и Android.
"В Facebook Messenger наконец-то появилась кнопка отмены отправки сообщения, обещанная почти год назад. Эта функция появилась в последней версии приложения Messenger для iOS и Android", – сообщает Facebook.
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно всего лишь нажать на сообщение в беседе и выбрать "удалить". Затем приложение спросит, хотите ли вы удалить сообщение для всех или только для вас.
Однако, Facebook предупреждает об одной важной детали, что у отправителя есть только 10 минут для удаления сообщения.
"По истечении десяти минут вы навсегда застряли в смущенных опечатках", – добавили в Facebook..
Кроме того, Facebook начал тестировать новую функцию в Messenger. По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своем окне, однако оно останется во входящих у получателя.
Ранее Facebook запатентовал систему, которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.
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