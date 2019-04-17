У Facebook потребовали отказаться от "лайков"

В Великобритании потребовали отменить кнопку "Мне нравится" в социальных сетях

За "лайки" Facebook могут оштрафовать на 22 миллиона долларов Фото: Pixabay

В Великобритании правительство предложило новые инициативы для повышения безопасности детей в социальных сетях, включая удаление кнопки "Мне нравится" ("лайк"). Управление уполномоченного по вопросам информации (ICO) подготовил проект кодекса, в котором говорится, что такие социальные методы, как "лайки" в Facebook, должны быть запрещены детям до 18 лет.

Детей хотят оградить от пагубного воздействия социальных сетей Фото: Pixabay

Дело в том, что на "лайки" помогают рекламодателям собирать информацию о предпочтениях пользователя. На основе этого они настраивают таргетированную рекламу. Регулятор опасается, что такая политика может привести к распространению не предназначенной для детей информации в соцсетях, в частности, в Facebook и Snapchat. Поэтому ICO включила пункт о "возрастном цензе" для "лайков" в рекомендации по использованию соцсетей детьми. Помимо этого пункта, рекомендации включают в себя предложения по отключению отслеживания местоположения по умолчанию для несовершеннолетних пользователей. Компании, которые будут нарушать правила, ICO предлагает штрафовать на сумму до €20 миллионов (примерно $22,6 миллиона).

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"Интернет для нового поколения уже встроен в их повседневную жизнь. Мы не должны препятствовать тому, чтобы наши дети могли пользоваться его благами, но мы обязаны требовать, чтобы они были защищены от его пагубного воздействия", – заявила представитель управления Элизабет Денхем.

Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми Великобритании приветствовало предложенные изменения, добавив, что социальные сети "не уделяют должного внимания безопасности детей", что приводит к трагическим последствиям. Однако другие считают, что "драконовские" правила зашли слишком далеко, и родители сами должны делать больше для обеспечения безопасности своих детей в Интернете.

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Напомним, что ранее в Facebook Messenger разрешили удалять сообщения, но с некоторыми ограничениями. А недавно Facebook уличили в копировании полезной функции у Viber и Telegram.

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