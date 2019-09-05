Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Открытый сервер содержал более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей в разных регионах мира

Базу открытых номеров обнаружил эксперт по безопасности Саньям Джейн Фото: Unsplash

Телефонные номера 400 миллионов пользователей Facebook были обнаружены в сети, сообщает TechCrunch. На сервере с открытым доступом найдены миллионы записей с конфиденциальными данными пользователей социальной сети. Если уникальный идентификатор пользователя доступен всем, то номер телефона для авторизации в Facebook, как правило, скрыт от посторонних глаз, но теперь личные номера стали доступны всем, включая хакеров и прочих злоумышленников.

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Открытый сервер содержал более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей в разных регионах мира, в том числе 133 миллиона записей о пользователях Facebook из США, 18 миллионов записей о пользователях в Великобритании и еще более 50 миллионов записей о пользователях во Вьетнаме. Поскольку сервер не защищен паролем, любой мог найти и получить доступ к базе данных.

Скриншот с личными данными пользователей Facebook, "слитые" в сеть Фото: TechCrunch

Идентификатор пользователя Facebook обычно представляет собой длинный уникальный и общедоступный номер, связанный с его учетной записью, который можно легко использовать для определения имени пользователя учетной записи. Зная номер телефона, злоумышленники могут воспользоваться методом взлома через подмену SIM-карт и заполучить аккаунт жертвы простым сбросом пароля.

Базу открытых номеров обнаружил эксперт по безопасности и член Фонда GDI Саньям Джейн и связался с редакцией TechCrunch, так как не смог обнаружить ее владельца. Эксперт заявил, что нашел профили с номерами телефонов, связанных с несколькими знаменитостями.

Эксперт вместе с журналистами TechCrunch попытался связаться с веб-хостингом, который размещал у себя ворованные данные. Но после неудачных попыток побеседовать база данных с номерами телефонов Facebook была отключена. В итоге владельца данных найти не удалось.

Напомним, что ранее Facebook начал отказываться от лайков ради "психологического здоровья". Также недавно интернет-шутка в Facebook о штурме Зоны 51 вышла из-под контроля.

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