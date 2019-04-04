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Данные миллионов пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе

Сегодня, 02:41

Более 540 млн записей учетных записей были найдены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva

Фото: Pixabay
Данные миллионов пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg США Более 540 млн записей учетных записей были найдены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva

Исследователи компании UpGuard заявили, что обнаружили существование двух баз, которые содержали персональные данные сотен миллионов пользователей Facebook.

Еще вечером 3 апреля эти данные оставались в свободном доступе, сообщает Gizmodo. 

В своем блоге UpGuard заверяет, что более 540 млн записей с подробными комментариями, лайками, названиями учетных записей были найдены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva, где публикуется материал, который затем пользователи выкладывают в социальные сети.

Кроме того, данные 22 тысяч человек, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже несуществующем приложении At the Pool. Пароли, как сообщается, хранились в виде открытого текста. Отмечается, что UpGuard не знает, как долго в приложении хранились данные пользователей. 

Оба набора данных хранятся в облачном хранилище Amazon S3 и могут быть доступны практически любому. Ни один не был защищен паролем.

"Наборы данных различаются по времени последнего обновления, наличию точек данных и количеству уникальных лиц в каждом. Что связывает их вместе, так это то, что они оба содержат данные о пользователях Facebook", – отметили в UpGuard. 

"Facebook подвергается тщательному изучению своих методов управления данными, они предпринимают усилия по ограничению доступа третьих сторон. Но, как показывают эти разоблачения, джинна данных нельзя вернуть обратно в бутылку", – признали эксперты.

Днем 3 апреля представители Facebook сделали следующее заявление: "Политика Facebook запрещает хранить информацию Facebook в публичной базе данных. Получив уведомление об этой проблеме, мы вместе с Amazon работали над удалением баз данных. Мы стремимся работать с разработчиками нашей платформы для защиты данных людей".

Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Тег утечка, facebook, данные, пользователи

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