Гендиректор Xiaomi назвал iPhone лучшим смартфоном

Эту проблему можно решить только тогда, когда внутренняя продукция станет намного лучше

Гендир фирмы Xiaomi Лей Юн назвал iPhone лучшим смартфонов в мире. Он считает, что полный отказ о применения этой техники нереален для конкурентов Apple.

В мире является нормальным запрещать работникам покупать продукты конкурентов. К примеру, шеф Coca-Cola не затарится напитком Pepsi, а сборщики смартфонов Samsung не станут использовать гаджеты Huawei.

Мобильные устройства iPhone стали исключением и многие производители смартфонов не ограничивают пользование этих моделей для своих подчиненных.

Шеф Xiaomi Лей Юн признал, что лучшим смартфоном он считает именно продукт Apple, поэтому его организация не может заставить рабочих отказаться от использования iPhone. Он отметил, что эту проблему можно решить только тогда, когда внутренняя продукция станет намного лучше.

Напомним, ранее ученый рассчитал средний срок жизни гаджетов Apple.

В анализе использовались открытые данные Apple. Исследователи вычли из общего количества проданных гаджетов (2,05 миллиарда) количество используемых на сегодняшний день (1,3 миллиарда). Таким образом получилось, что порядка 750 миллионов устройств уже не используются. Поскольку общие продажи техники Apple достигли отметки в 750 миллионов штук в третьем квартале 2013 года. Из этого удалось вывести, что средний срок службы гаджетов компании составляет около 4 лет и 3 месяцев.

Также сообщалось, что чужой пароль от Apple ID можно купить за 15 долларов.

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