Гиперкар Bloodhound готов побить мировой рекорд скорости в 1600 км/ч

Перспективный проект Bloodhound LSR способен установить новый мировой рекорд скорости

Гиперскоростной автомобиль Bloodhound LSR, который способен разгоняться до 1000 миль в час (1600 км/ч), сделал шаг на пути к установлению нового рекорда скорости на Земле. На днях был завершен шестой этап, на котором Bloodhound LSR разогнался до 806 км/ч в пустыне Калахари в Южной Африке.

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Примечательно, что в прошлом году проект находился на грани банкротства, так как у команды внезапно закончились средства. Как сообщает Autocar, инженер-миллионер Йен Уорхерст спас перспективный проект Bloodhound немалым капиталовложением.

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После возобновления работ по установлению рекорда, у команды появились первые обнадеживающие результаты: во время очередного заезда Bloodhound LSR в рамках тестов в ЮАР гиперкар разогнали до 806 км/ч. При этом была испытана аэродинамика и стабильность при резком ускорении за 13 секунд с 80 до 480 километров в час. Для заезда команда вручную очистила 20-километровый участок от мелких камней, которые могли бы случайно попасть в турбореактивный двигатель и повредить его.

Bloodhound LSR достигает в длину 13,5 метров и оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. Тяга достигает 9 тонн, что эквивалентно примерно 54 тысячам лошадиных сил.

Bloodhound LSR Фото: TechSpot

В ходе последних испытаний автомобиль впервые использовал алюминиевые колеса, которые лучше справляются с экстремальными скоростями, чем резиновые шины. Но при движении на скорости 200 миль в час (321 км/ч) и выше возникает множество проблем, в том числе отсутствие сцепления с дорогой и возможность остановиться.

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"Мы будем тестировать тормозную систему с двумя парашютами. Конечно, у нас есть фрикционные тормоза, но они работают лучше всего при скорости до 200 миль в час. Вдобавок проверим, как команда сможет работать под воздействием жары, которая здесь достигает 40 градусов по Цельсию", – заявил технический директор Марк Чепмен.

Цель команды не только побить мировой рекорд скорости на Земле в 1227,9 км/ч, который был установлен в 1997 году, но и установить новый, более быстрый в 1000 миль в час (1609 км/ч). Однако никто не смог ответить на вопрос, когда рекорд будет установлен.

Напомним, что ранее пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч. Также недавно электрокары Porsche Taycan и Tesla Model S сразились в скорости и огорчили Илона Маска.

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