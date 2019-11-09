Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гиперкар Bloodhound готов побить мировой рекорд скорости в 1600 км/ч

Перспективный проект Bloodhound LSR способен установить новый мировой рекорд скорости

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:55

Гиперскоростной автомобиль Bloodhound LSR, который способен разгоняться до 1000 миль в час (1600 км/ч), сделал шаг на пути к установлению нового рекорда скорости на Земле. На днях был завершен шестой этап, на котором Bloodhound LSR разогнался до 806 км/ч в пустыне Калахари в Южной Африке.

Смотрите также в сюжете об украинской книге рекордов:

Примечательно, что в прошлом году проект находился на грани банкротства, так как у команды внезапно закончились средства. Как сообщает Autocar, инженер-миллионер Йен Уорхерст спас перспективный проект Bloodhound немалым капиталовложением.

Читайте также:
Гиперкар Koenigsegg Regera побил собственный рекорд скорости

После возобновления работ по установлению рекорда, у команды появились первые обнадеживающие результаты: во время очередного заезда Bloodhound LSR в рамках тестов в ЮАР гиперкар разогнали до 806 км/ч. При этом была испытана аэродинамика и стабильность при резком ускорении за 13 секунд с 80 до 480 километров в час. Для заезда команда вручную очистила 20-километровый участок от мелких камней, которые могли бы случайно попасть в турбореактивный двигатель и повредить его.

Bloodhound LSR достигает в длину 13,5 метров и оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. Тяга достигает 9 тонн, что эквивалентно примерно 54 тысячам лошадиных сил.

Bloodhound LSR
Bloodhound LSR
Фото: TechSpot

В ходе последних испытаний автомобиль впервые использовал алюминиевые колеса, которые лучше справляются с экстремальными скоростями, чем резиновые шины. Но при движении на скорости 200 миль в час (321 км/ч) и выше возникает множество проблем, в том числе отсутствие сцепления с дорогой и возможность остановиться.

Читайте также:
Британский гонщик установил мировой рекорд скорости на тракторе

"Мы будем тестировать тормозную систему с двумя парашютами. Конечно, у нас есть фрикционные тормоза, но они работают лучше всего при скорости до 200 миль в час. Вдобавок проверим, как команда сможет работать под воздействием жары, которая здесь достигает 40 градусов по Цельсию", – заявил технический директор Марк Чепмен.

Цель команды не только побить мировой рекорд скорости на Земле в 1227,9 км/ч, который был установлен в 1997 году, но и установить новый, более быстрый в 1000 миль в час (1609 км/ч). Однако никто не смог ответить на вопрос, когда рекорд будет установлен.

Напомним, что ранее пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости в 722 км/ч. Также недавно электрокары Porsche Taycan и Tesla Model S сразились в скорости и огорчили Илона Маска.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck Украинцы скупают старые автомобили: названы топовые марки Новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом "Википедия" на украинском языке побила рекорд
авто ЮАР рекорд скорость автомобили гиперкар рекорды гиннеса
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Полякова ошарашила признанием, как увела мужа из семьи
Настя Каменских похвасталась фигурой (фото)
Настя Каменских похвасталась фигурой (фото)
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей

Популярные статьи

Вчера, 19:39Events

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

Вчера, 16:45Events

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

Вчера, 11:54Техно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

Вчера, 11:41Fun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

7 ноябряEvents

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

7 ноябряFun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

7 ноябряШоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

7 ноябряTravel

Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

7 ноябряFun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

7 ноябряШоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

6 ноябряШоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

6 ноябряПсихология

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

6 ноябряШоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

6 ноябряFun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Дорофеева похвасталась новой «маленькой радостью» от Дантеса
Дорофеева похвасталась новой «маленькой радостью» от Дантеса
Пчелы покусали: как увеличить губы в домашних условиях?
Пчелы покусали: как увеличить губы в домашних условиях?
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция