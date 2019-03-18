Глава WhatsApp призывает "бежать" из Facebook

Брайан Эктон раскритиковал политику Марка Цукерберга в отношении своего детища WhatsApp

Студентов просят не пользоваться популярной соцсетью Фото: Pixabay

В Стэнфордском университете перед студентами выступил Брайан Эктон – один из основателей популярного мессенджера WhatsApp. В своей речи он яростно раскритиковал Facebook, который "продает" властям личные данные зарегистрированных пользователей, и призвал молодежь удаляться из этой сосцети.

"Мы даем им власть. Мы покупаем их продукты. Мы регистрируемся на этих сайтах. Это плохо. Удалите Facebook!" – призвал Брайан Эктон.

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Основатели WhatsApp Брайан Эктон и Ян Кум запустили свой мессенджер в 2009 году. В 2014 году WhatsApp перешел под крыло Facebook, который выкупил популярный сервис для обмена сообщениями за 22 миллиарда долларов, при этом наняв на работу бывших владельцев. Брайан Эктон ушел из Facebook в ноябре 2017 года, а Ян Кум покинул компанию в мае 2018 года, из-за чего им пришлось лишиться акций соцсети почти на миллиард долларов.

Эктон рассказал студентам Стэнфорда, что он не был в восторге от продажи WhatsApp, и не он принял это решение. По его словам, над WhatsApp работали 50 человек, и они получили свою долю от сделки с Facebook.

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У Эктона и Кума были разногласия с менеджментом Facebook и лично главой компании Марком Цукербергом. Они выступали против предложенной ими модели монетизации WhatsApp, которая подразумевала отказ от сквозного шифрования сообщений и показ таргетированной рекламы.

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Напомним, что ранее популярный облачный сервис Dropbox установил жесткие ограничения для своих пользователей. А на прошлой неделе Google "похоронил" еще один проект – мессенджер, который не выдержал конкуренции.

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