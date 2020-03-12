Главная игровая выставка года E3 2020 отменена из-за коронавируса

Самое большое в мире игровое мероприятие будет отложено на 2021 год

Крупнейшее игровое событие года E3 (Electronic Entertainment Expo), было отменено из-за опасений по поводу распространения пандемии коронавируса, сообщает CNET, ссылаясь на Ars Technica. Новостной сайт сообщил, что многочисленные источники, знакомые с ESA (Ассоциацией развлекательного программного обеспечения), группой, стоящей за E3, подтвердили отмену июньского события. Таким образом все анонсы этим летом, традиционное время старта выставки, будут проводиться в режиме онлайн.

"После тщательных консультаций относительно здоровья и безопасности всех в нашей отрасли – наших поклонников, наших сотрудников и партнеров E3 – мы приняли трудное решение отменить E3 2020", – говорится в заявлении ESA.

Решение не стало удивительным. Бесчисленные мероприятия, связанные с технологиями, в том числе Mobile World Congress (MWC), Конференция разработчиков игр (GDC), Google I/O, конференция F8 в Facebook, SXSW и Женевский автосалон, были отменены за последние несколько недель.

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Как и GDC, ESA сейчас рассматривает способ проведения онлайн-трансляций, чтобы не оставлять 2020 год без громких анонсов в игровой индустрии. Если этого не произойдет, отрасль окажется в странном положении. В этом году запускается ряд новых консолей – таких мощных, как PlayStation 5 и Xbox Series X, а также небольших систем, таких как Atari VCS, Playdate и Analogue Pocket. Sony уже отказалась от участия в этом мероприятии, но другие издатели, включая Bethesda, Ubisoft и EA, вероятно, объявили бы свои проекты для PlayStation 5. Microsoft будет говорить о Xbox Series X и xCloud на следующей неделе, но почти наверняка у компании были запланированы некоторые сюрпризы для своей пресс-конференция E3.

Напомним, что ранее были отменены два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса. Также мы рассказывали о реакции украинских звезд на карантин в Украине из-за коронавируса.

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