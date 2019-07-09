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Гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд: видео

Исторический рекорд Ника Хайдфельда, установленный в 1999 году, наконец-то был побит электрокаром

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:30
Volkswagen ID R преодолел расстояние в 1,8 км всего за 41,18 секунды
Volkswagen ID R преодолел расстояние в 1,8 км всего за 41,18 секунды
Фото: Audi Club North America

Гоночный электромобиль Volkswagen ID R побил 20-летний рекорд на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде. Спортивный прототип, управляемый Романом Дюма, в пятницу совершил скоростной подъем на холм Пайкс-Пик длиной 1,866 километров всего за 41,18 секунды, что на полсекунды меньше, чем у 41,6-секундного заезда бывшего пилота Формулы-1 Ника Хайдфельда, установленного в 1999 году.

Смотрите, как Volkswagen ID R побил рекорд на холме Пайкс-Пик:

Причем это не первое достижение, завоеванное электромобилем. Месяц назад Volkswagen ID R побил рекорд среди электромобилей на знаменитом немецком Нюрбургринге, опередив суперкар EP9, построенный китайским стартапом EV NIO. Однако не сумел приблизиться к абсолютному рекорду гибридного ле-мановского прототипа Porsche 919 LMP1.

Справедливости ради отметим, что ID R был специально доработан для таких мест, как трасса Гудвуд. Год потраченных работ на улучшение аэродинамических характеристик дали свои плоды, сделав из Volkswagen ID R исторически сильного конкурента для последующих победных вершин.

Напомним, что ранее гиперкар с 1600-сильным мотором разогнали до безумной скорости. Также мы узнавали, на чем выгоднее ездить по Украине: на электромобиле или гибриде.

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Источник: The Verge
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