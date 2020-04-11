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Google и Apple начнут слежку за зараженными коронавирусом

Новая система позволит смартфонам обмениваться между собой для поиска потенциально зараженных людей и поможет их избегать

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55

Компании Apple и Google в пятницу объявили о совместных усилиях по оказанию помощи правительствам и учреждениям здравоохранения по поиску случаев заражения коронавирусом путем отслеживания владельцев смартфонов. В мае обе компании выпустят специальные API-интерфейсы, обеспечивающие "взаимодействие между устройствами Android и iOS" в приложениях органов здравоохранения. Об этом сообщает официальный блог Google.

В ближайшие месяцы они будут работать над созданием более широкой платформы отслеживания контактов на основе Bluetooth, которая будет интегрировать функциональность непосредственно в соответствующие мобильные операционные системы, что сделает участие заинтересованных сторон более простым.

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Безусловно, такой подход может нести серьезные последствия для конфиденциальности. Но использование смартфонов для отслеживания пользователей не является чем-то новым – это происходит ежедневно, вы просто этого не замечаете. К примеру, хронология перемещений записывается в Google автоматически у всех владельцев Android-смартфонов.

Смотрите также в сюжете о том, как делается тестирование на коронавирус:

Во время карантина правительства многих стран настоятельно рекомендуют людям оставаться дома – это лучшая мера для защиты от коронавируса на данный момент. Как в этом случае поможет система отслеживания? Apple и Google планируют отслеживать перемещение пользователей Android-смартфонов или iPhone и предупреждать, если пользователь случайно пересекся с зараженным человеком – этих людей могут автоматически внести в список "потенциально опасных" для общества. Но в этом случае система слежения носит исключительно рекомендательный характер.

Конечно, такой подход может нарушать личную конфиденциальность, права и свободы, а также "навешивает ярлыки", но, если такая система способна спасти хотя бы одну жизнь, вероятно, этот способ того стоит.

Напомним, что ранее психологи советовали использовать "тонны" смайликов во время коронавируса. Также недавно WhatsApp ограничил отправку сообщений из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Google Apple слежка Android смартфоны ios коронавирус COVID-19
Источник: TechSpot
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