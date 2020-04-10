На планете число жертв коронавируса превысило 100 тысяч человек

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, уже превысило 100 тысяч.

Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Наибольшее число умерших в Италии — 18 849. Следом идут США (17 925), Испания (15 970), Франция (12 210) и Великобритания (8 958). Всего в мире сейчас зафиксировано 100 376 смертей.

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Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, всего инфицированы более 1,6 млн человек. Больше всего случаев заражения приходится на США, Испанию, Италию, Германию и Францию. По последним данным, в США зафиксировано более 475 тысяч случаев, в Испании — более 157 тысяч, в Италии — более 147 тысяч.

Как указывают данные университета, выздоровели более 368 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 13 тысяч. Из-за этого людей призывают сидеть дома. Хотя в целом распространение коронавируса в Европе замедлилось.

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