Google опубликовал фантастический дудл: в чем его смысл

Дудл от Google посвящен писателям-фантастам братьям Стругацким, а именно их первому роману "Страны багровых туч"

Роман "Страны багровых туч" описывает первую экспедицию на Венеру Фото: DeviantArt

Утром 23 июля пользователи Google обратили внимание на необычно оформленный логотип поисковой системы. Таким образом интернет-гигант отдал дань уважения известным советским писателям-фантастам братьям Стругацким, посвятив дудл выходу из первой первой книги "Страны багровых туч".

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Роман, вышедший в 1959 году, рассказывает об экспедиции на Венеру в конце XX века. Он стал первой попыткой братьев Аркадия и Бориса Стругацких писать вместе и также стал первым романом в многотомном цикле произведений о будущем "Мире Полудня".

Дудл в честь романа "Страны багровых туч" Фото: Сегодня

По свидетельству Бориса Стругацкого, первые идеи повести и даже ее название появились у Аркадия Стругацкого еще в 1951 году. Сам роман был написан в период с 1952 по 1957 годы.

Иллюстрация из книги "Страны багровых туч" Фото: Hi-News

Писатели сделали также огромный вклад в мир современной научной и социальной фантастики. Их романы неоднократно становились основой для кинопроизведений и даже видеоигр. К примеру, по роману "Обитаемый остров" был снят одноименный фильм и видеоигра, а по повести "Пикник на обочине" снят фильм "Сталкер" 1979 года, и даже созданы три игры в трилогии S.T.A.L.K.E.R., а в настоящее время готовится продолжение.

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