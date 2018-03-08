Google посвятил Международному женскому дню уникальный дудл
Дудл рассказывает уникальные истории обычных, на первый взгляд, женщин
Google выпустил дудл, посвященный Международному женскому дню. Этот дудл уникален, ведь его героями стали не исторические личности, а обыкновенные женщины, которые окружают нас в повседневной жизни. Анимация рассказывает уникальную историю каждой из них, передает телеканал "112 Украина".
В проекте приняли участие 12 женщин-художниц со всего мира. Они поведали о выживании в мегаполисе или джунглях, борьбе с болезнью или обществом, любви или одиночестве. Хотя художницы из разных уголков планеты, их объединяет сила духа.
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Анимация переведена на более чем 80 языков, чтобы как можно больше женщин вдохновились рассказами художниц и поделились своей историей.
Между тем, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter.
Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.
А 8 марта по Киеву можно будет прокатиться на ретропоезде. Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие. Отправление в 13:45 со станции "Киев-Пассажирский", сообщили на сайте "Укрзализныци".