Google посвятил Международному женскому дню уникальный дудл

Сегодня, 02:35

Дудл рассказывает уникальные истории обычных, на первый взгляд, женщин

Фото: Google
Фото: Google

Google выпустил дудл, посвященный Международному женскому дню. Этот дудл уникален, ведь его героями стали не исторические личности, а обыкновенные женщины, которые окружают нас в повседневной жизни. Анимация рассказывает уникальную историю каждой из них, передает телеканал "112 Украина".

В проекте приняли участие 12 женщин-художниц со всего мира. Они поведали о выживании в мегаполисе или джунглях, борьбе с болезнью или обществом, любви или одиночестве. Хотя художницы из разных уголков планеты, их объединяет сила духа. 

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Анимация переведена на более чем 80 языков, чтобы как можно больше женщин вдохновились рассказами художниц и поделились своей историей.

Между тем, на Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин. Об этом сообщается в аккаунте символа французской столицы в Twitter.

Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.

А 8 марта по Киеву можно будет прокатиться на ретропоезде. Отправиться в путешествие по Киевскому железнодорожному кольцу могут все желающие. Отправление в 13:45 со станции "Киев-Пассажирский", сообщили на сайте "Укрзализныци".
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