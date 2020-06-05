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Grand Theft Auto V отключили из-за расизма и протестов

Сегодня, 16:30

Rockstar Games отключает серверы Red Dead Online и Grand Theft Auto Online в знак памяти Джорджа Флойда

Разработчики из Rockstar Games приняли решение отключить серверы Red Dead Online и Grand Theft Auto Online. Идея команды заключается в том, чтобы почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании в городе Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Этот случай стал резонансным в американском обществе и вызвал массовые протесты по всей стране. Параллельно было запущено движение #BlackLivesMatter, участники которого выступают "против полицейского произвола и расизма" и в знак солидарности с протестующими переносят свои мероприятия или прекращают работу.

Отключение серверов суперхитовых игр Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 будет временным. Таким образом компания хочет привлечь внимание игровой общественности к проблеме расизма и нетерпимости. Крупные игровые компании также поддержали протестующих и объявили о финансовой помощи сообществу чернокожих.

Смотрите также в сюжете о наиболее вопиющих случаях расизма:

"Жизни черных важны", – отметила компания.

Red Dead Redemption Online и Grand Theft Auto Online не будут работать сегодня в период с 21:00 до 23:00 по киевскому времени. После виртуального мемориала студия рассчитывает, что игроки присоединятся к дальнейшему почитанию множества жертв расизма в Америке.

До этого в знак одобрения борьбы с расизмом и несправедливостью Sony отложила презентацию своей игровой приставки PlayStation 5, CD Projekt RED и EA — показы Cyberpunk 2077 и Madden NFL 21, а организаторы PC Gaming Show, The Future Show — свои шоу.

Напомним, что ранее Grand Theft Auto V была раскритикована профессиональным вором. В то же время Grand Theft Auto 6 довела игроков до слез.

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протесты игры Grand Theft Auto GTA Red Dead Redemption 2
Источник: Игромания
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