Погромы в США: "русский след" и последствия для Трампа

В Соединенных Штатах Америки уже неделю продолжаются акции протеста, вспыхнувшие после убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Начавшиеся как мирные демонстрации в Миннеаполисе (штат Миннесота) – городе, где был убит Флойд, – протесты быстро переросли в погромы, охватившие десятки городов США. В том числе крупнейший в стране Нью-Йорк и столицу Соединенных Штатов Вашингтон. Обстановка в стране все больше накаляется. При этом парадокс: направленные против власти протесты играют на руку прежде всего самой власти, точнее, президенту США Дональду Трампу. Почему – читайте в материале "Сегодня".

Смерть за 20 долларов

Вечером 25 мая в полицию Миннеаполиса поступило сообщение о возможном преступлении в престижном районе города Паудхорн Парк. По словам заявителя, некий чернокожий мужчина пытается расплатиться в гастрономе поддельной 20-долларовой купюрой. На место выехал полицейский патруль, который быстро обнаружил подозреваемого в стоящем рядом с магазином автомобиле. Подозреваемым оказался некий Джордж Флойд 46 лет. В прошлом – вор-рецидивист, имеющий за плечами 5 тюремных сроков (последний из них за грабеж). Впрочем, на момент задержания полиция этого, разумеется, не знала. Как и того, что Флойд уже 6 лет, с момента освобождения после последней отсидки, ни в чем предосудительном замечен не был, вел добропорядочный образ жизни и даже работал охранником в одной из частных структур.

Полиция приступила к задержанию Флойда, который на первых порах "оказал сопротивление". Ну, как сопротивление – он отказался выходить из машины на требование полисменов, что по американским представлениям – грубое нарушение закона. Полиция применила силу, вытащив Флойда из авто. При этом один из полисменов наступил коленом на шею лежавшему на земле задержанному. И, несмотря на просьбы последнего и жалобы на невозможность дышать, не отпускал его, пока тот не потерял сознание. Прибывшая на место скорая забрала Флойда в больницу, где тот вскоре умер.

Протесты и погромы

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Процесс задержания Флойда был заснят прохожими, видео попало в соцсети и мгновенно было растиражировано. Уже на следующий день население Миннеаполиса вышло на улицы города. Сперва протесты носили мирный характер. Граждане требовали наказать полицейских, виновных в смерти Флойда. Митингующие скандировали "Я не могу дышать" – слова, которые повторял Флойд полицейским и которые в равной степени символично можно отнести к положению значительной части афроамериканцев. Или становились на одно колено, имитируя действия полисмена, убившего Флойда. Протестные движения возглавило общественное движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), сформировавшееся в 2013 году после схожего случая – убийства полицейским афроамериканского подростка.

Но уже через пару дней в городе начались погромы и грабежи. Власти Миннеаполиса вынуждены были вывести на улицы Национальную гвардию. Со временем в самом Миннеаполисе ситуация была взята под контроль. Но протесты и погромы перекинулись на другие города. При этом, как и в Миннеаполисе, в городах, охваченных беспорядками, параллельно шли, по сути, два разных процесса: днем на улицы выходили мирные митингующие, а ночью – грабители и погромщики, которые использовали ситуацию для банального грабежа.

Магазин Gucci в нью-йоркском Сохо после беспорядков

Так, в Нью-Йорке были полностью разграблены бутики во всемирно известном торговом районе Сохо. Целый ряд известных торговых сетей и закусочных вынуждены были закрыть свои магазины во многих городах. Большой материальный ущерб нанесен правоохранительным органам: как написал один из жителей Нью-Йорка на своей странице в Фейсбук, сгоревшие полицейские автомобили вывозят из города "в промышленных масштабах".

Трамп призывает к решительности

Местные власти по-разному отреагировали на происходящее: одни сразу ввели чрезвычайное положение, другие тянули с этим, пока масштабы погромов не достигли угрожающего уровня. Реакция последних вызвала жесткую критику президента США Дональда Трампа, призвавшего губернаторов и мэров действовать более решительно.

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/ Фото: Getty Images

Сделал это Трамп из подземного бункера, куда президент вместе с семьей спустился по настоянию охраны, когда протесты под Белым домом угрожали выйти из-под контроля. Что еще раз подтверждает серьезность происходящего: последний раз глава американского государства (тогда это был Джордж Буш-младший) пользовался бункером в 2001 году, во время памятных терактов Усамы бен Ладена. Позже месседж о необходимости реагировать более решительно Трамп повторил в ходе обращения к нации.

"Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору США развернуть в его или ее штате национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах… Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну вооруженные силы США и быстро решу проблему за них (местные власти, – Авт.)", -заявил американский лидер.

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В целом реакция американского президента на происходящее была следующей. Сперва он заявил о необходимости строго наказать виновных в смерти Флойда. Затем, когда начались погромы, жестко пресечь их и наказать погромщиков. И, хотя американские медиа раскритиковали резкость главы США, эксперты "Сегодня" утверждают, что именно такая реакция была самой правильной. Впрочем, об этом чуть ниже.

Демократы, в свою очередь, также безусловно осудили убийство Флойда. Оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден призвал к справедливому правосудию и заявил о необходимости реформ в правоохранительной системе. Что касается погромов, то демократы (стоящие во власти во многих пострадавших штатах) также, конечно, осуждают насильственные действия митингующих. Но, в отличие от республиканцев, они оказались в более сложной ситуации (о чем также ниже).

Русский след не исключен

Любопытно, что некоторые из представителей Демпартии усмотрели за происходящим "русский след". Так, к примеру, советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс в комментарии СМИ не исключила причастность Москвы к финансированию радикальных организаций.

"У нас есть мирные протестующие, выступающие против боли и неравенства… Но также у нас есть экстремисты, цель которых — попытаться захватить эти протесты и превратить их во что-то совсем другое. Исходя из моего опыта, это прямо из сборника русских сценариев", - сказала Райс. Экс-советник при этом отметила, что "не удивится", если русские либо подогревают протесты с помощью соцсетей, либо финансируют некоторые организации, активно участвующие в акциях.

Мародеры в США. Источник: KaySwiss Roll

Аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский также не исключает подобной возможности.

"Россия делала это (влияла на мнения) в США в 2016 году, делала во время Брексита, делала в Испании во время каталонских беспорядков. Они это будут делать на выборах в Германии, будут делать на выборах во Франции. Потому я не исключаю, что и в нынешней истории в США может быть российский след. Если такой прекрасный повод, почему бы не посеять вражду? При этом, думаю, на этот раз они будут работать не против какого-то конкретного кандидата – против Байдена или против Трампа. Их действия могут быть направлены против США в целом. России выгоден ослабленный президент США, выгодны разногласия между президентом и Конгрессом, выгодно партийное противостояние. И в целом ослабление США, делигитимизация власти", – сказал Петр Бурковский в комментарии сайту "Сегодня".

Почему бунтует Америка

Как отмечают эксперты "Сегодня", на самом деле смерть Флойда – лишь повод для нынешних беспорядков. Проблемы лежат гораздо глубже.

"Эти проблемы структурные, они тянутся с 60-х годов прошлого столетия, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Петр Бурковский. – В силу, прежде всего, экономических причин чернокожее население в США по-прежнему остается униженным, если можно так сказать. У них нет достаточной экономической власти и политического влияния. Афроамериканцы составляют значительную часть населения, но представлены во власти не пропорционально. Соответственно, они не имеют возможности влиять на политику и защищать свои интересы", – говорит эксперт.

Мародеры "разбираются" с магазином Rolex в Нью-Йорке

При этом ситуация с каждым годом усугубляется. Как отмечает Петр Бурковский, связано это с усилением имущественного расслоения в США в целом: за последнее время разница в доходах богатых и бедных увеличивается, средний класс "размывается", переходя в класс людей с низкими доходами. Социальные лифты в таких условиях не работают эффективно – получить образование и подняться наверх человеку трудно. При этом малоимущие, находящиеся в безвыходном положении, чаще "рекрутируются" в преступные группировки. Во многих штатах афроамериканцы уже стойко ассоциируются с бедностью и преступностью.

"Третий момент: в США все еще встречаются примеры круговой поруки. Когда белый полисмен превышает власть против афроамериканца, за него вступается белый офицер, дело передается в суд, где больше белых судей, в процессе участвует белый прокурор. Эта проблема есть. Эти бунты поддерживаются не только афроамериканцами, их поддерживают и белые. Но это бедные белые. То есть вопрос не только в превышении полномочий, не столько в расе, но и в бедности", – говорит Петр Бурковский.

По его словам, виновны в данной ситуации в равной мере как республиканцы, так и демократы, которые за последние несколько десятков лет ничего не сделали или, как минимум, сделали недостаточно для того, чтобы решить проблему.

В свою очередь профессор истории в Бард колледж (США) Геннадий Шкляревский отмечает, что в большинстве афроамериканцы не принимают участия в нынешних событиях. А за погромами стоят ряд радикальных организаций (некоторые из них, как, например, "Антифа", Дональд Трамп уже пообещал объявить террористическими).

"Главная причина нынешних событий кроется в процессах, которые развивались в течение нескольких десятилетий в среде черных элит. Произошли сдвиги от традиционных либеральных черных элит к новым черным радикалам, которые в настоящее время захватили лидирующую позицию. Влияние этих радикалов в среде черного населения ограниченно. Черное население в целом не принимает активного участия в этих событиях, организованных в основном черными радикалами и группами белых активистов, самой видимой из которых является "Антифа". Которая позиционирует себя как антифашистская организация, а на самом деле является левой радикальной группировкой с очень неопределенной программой", – говорит Геннадий Шкляревский.

При этом, как отмечает эксперт, радикалы не видят разницы между республиканцами и демократами.

"Антифа" и активисты Black Lives Matter нападают на американский истеблишмент в целом, не различая демократов и республиканцев. Они против Трампа, но они и против демократических лидеров", – говорит Геннадий Шкляревский.

Трампу ситуация на руку

Со стороны может показаться, что нынешние протесты угрожают прежде всего рейтингу Трампа – ведь именно он возглавляет США, и на него, по идее, народ должен возложить ответственность за происходящее. Но это не так. Во-первых, сама организация американского государства подразумевает реальное делегирование части полномочий (а, значит, и ответственности) на места. Соответственно, в США не всегда "во всем виноват президент". Во-вторых, как уже отмечалось, протесты направлены не против Трампа или республиканцев, имеющих сейчас большинство в Конгрессе, а против всего истеблишмента в целом. А потому, как ни удивительно с точки зрения предвыборной борьбы, нынешняя ситуация выгодна для действующего президента, который, напомним, отстает в рейтингах от Байдена на 10%.

"Трамп, на мой взгляд, оказался в более выигрышной ситуации, нежели Байден. Трамп может – и он уже сделал это – высказать по поводу беспорядков однозначную позицию. А именно – осудить полицейских за чрезмерное насилие и превышение полномочий. И осудить погромщиков и мародеров. Сказать, что для обеспечения безопасности граждан мы вынуждены применить силу, ввести национальную гвардию и все это придушить. Ему не нужно как-то подстраиваться: его позиция схожа с позицией той части чернокожего христианского населения, которая осуждает насилие. И он жестко против люмпена, причем люмпена не белого. Он четко показывает, что будет защищать белых, средний класс и даже ту часть бедных, которая против насилия. А люмпены – не его электорат", – отмечает Петр Бурковский.

Более того, по словам эксперта, нынешние события дали штабу Трампа прекрасную возможность сместить акценты кампании.

"Если еще неделю назад Трампа обвиняли в том, что из-за его непродуманной и хаотичной политики упала экономика, обвиняли в ужасных последствиях коронавируса, то сейчас он те же экономические проблемы может списать на беспорядки. Думаю, лояльные к республиканцам СМИ будут всячески акцентировать на событиях, на мародерстве, стратегически меняя информационный ландшафт. То есть эти события смогут сыграть Трампу на руку. А вот Байдену будет очень трудно. Сочувствующие протестующим – это левое крыло Демпартии. Без поддержки которого он не победит Трампа. С другой стороны, Байден не может игнорировать также умеренных и правых демократов, которые осуждают протесты. Он не может однозначно осудить и однозначно поддержать протесты", – говорит Петр Бурковский.

По мнению эксперта, на самом деле протесты раскалывают электорат Демпартии и мобилизуют электорат республиканцев.

"По сути, сейчас один из решающих моментов выборов. Трамп, который проигрывает сегодня Байдену по количеству сторонников, может переломить тенденцию и начать наращивать свой рейтинг", – говорит эксперт.

Уверен в выигрышной позиции Трампа и Геннадий Шкляревский.

"Думаю, что из всех этих перипетий Трамп выйдет победителем. Беспорядки в стране только усиливают сплоченность избирателей вокруг президента. Он представляет собой силы порядка, а американское население в основном за порядок, а не против него", – подытожил эксперт.

Видео: Reuters

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