Honda устроила гонку с призраком: захватывающее видео
В компании решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – гонщик или геймер
В компании Honda решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – профессиональный гонщик или профессиональный геймер?
Чтобы ответить на этот вопрос, они пригласили профессионального геймера Питера "the SLAPtrain" Джекинс и пилота IndyCar Грэхема Рахавы посадив первого по симулятор Forza Motorsport 7, а второго – за руль новой Honda Civic Type R на кольцевой трассе Road Atlanta в США.
Чтобы реальный водитель Honda Civic Type R мог соперничать со своим виртуальным соперником, специалисты компании оснастили автомобиль системой дополненной реальности, которая выводила положение игрока Forza 7 на лобовое стекло.
В результате во время заезда Грэхем Рахал мог наблюдать за цифровым "призраком" оппонента в режиме смешанной реальности.
Кто победил в этом соревновании – смотрите на видео:
В описании к ролику указано, что действие происходит на 59-м шоссе. Игрушечная машинка появилась из ниоткуда и некоторое время ехала в общем потоке. Вероятно, управляли ей из пикапа, который двигался впереди.
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О том, как устраивали гонки на дронах посреди бизнес-квартала, смотрите на видео ниже:
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