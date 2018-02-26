Honda устроила гонку с призраком: захватывающее видео

В компании решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – гонщик или геймер

В компании Honda решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – профессиональный гонщик или профессиональный геймер?

Чтобы ответить на этот вопрос, они пригласили профессионального геймера Питера "the SLAPtrain" Джекинс и пилота IndyCar Грэхема Рахавы посадив первого по симулятор Forza Motorsport 7, а второго – за руль новой Honda Civic Type R на кольцевой трассе Road Atlanta в США.

Чтобы реальный водитель Honda Civic Type R мог соперничать со своим виртуальным соперником, специалисты компании оснастили автомобиль системой дополненной реальности, которая выводила положение игрока Forza 7 на лобовое стекло.

В результате во время заезда Грэхем Рахал мог наблюдать за цифровым "призраком" оппонента в режиме смешанной реальности.

Кто победил в этом соревновании – смотрите на видео:

видео, где игрушечный суперкар преследует пикап на скорости 130 км/ч. Напомним, ранее мы показывали