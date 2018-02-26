Honda устроила гонку с призраком: захватывающее видео

Сегодня, 10:01

В компании решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – гонщик или геймер

 

Type R боролся за звание лидера. Фото: caradvice.com
Type R боролся за звание лидера. Фото: caradvice.com

В компании Honda решили выяснить, кто окажется быстрее на трассе – профессиональный гонщик или профессиональный геймер?

Чтобы ответить на этот вопрос, они пригласили профессионального геймера Питера "the SLAPtrain" Джекинс и пилота IndyCar Грэхема Рахавы посадив первого по симулятор Forza Motorsport 7, а второго – за руль новой Honda Civic Type R на кольцевой трассе Road Atlanta в США.

Чтобы реальный водитель Honda Civic Type R мог соперничать со своим виртуальным соперником, специалисты компании оснастили автомобиль системой дополненной реальности, которая выводила положение игрока Forza 7 на лобовое стекло.

В результате во время заезда Грэхем Рахал мог наблюдать за цифровым "призраком" оппонента в режиме смешанной реальности.

Кто победил в этом соревновании – смотрите на видео:

Напомним, ранее мы показывали видео, где игрушечный суперкар преследует пикап на скорости 130 км/ч.
На скоростном шоссе недалеко от Хьюстона, штат Техас, один из водителей снял на телефон радиоуправляемую машинку, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час. Запись опубликована пользователем ViralHog в YouTube.

В описании к ролику указано, что действие происходит на 59-м шоссе. Игрушечная машинка появилась из ниоткуда и некоторое время ехала в общем потоке. Вероятно, управляли ей из пикапа, который двигался впереди.

Также сообщалось, что ралли "Дакар" исполнилось 40 лет: главные фишки знаменитой гонки

О том, как устраивали гонки на дронах посреди бизнес-квартала, смотрите на видео ниже:
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Источник:

maximum.fm

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