Huawei готовит необычный смартфон с селфи-экраном: фото

Второй экран в прототипе Huawei позволит отказаться от селфи-камеры

Рендеры прототипа создал ресурс LetsGoDigital Фото: LetsGoDigital

После анонса Huawei Mate X с гибким дисплеем китайский производитель продолжит эксперименты с экранами. На днях появилась информация об устройстве Huawei с двумя дисплеями, сообщает LetsGoDigital, который создал рендеры этого необычного мобильного устройства.

Huawei с двумя дисплеями Фото: LetsGoDigital

Согласно информации из патента, в смартфоне будет интегрирован дополнительный дисплей на задней панели для съемок селфи. Это решение позволит реализовать полноценное покрытие лицевой панели экраном и не размещать там фронтальную камеру. Мини-дисплей может быть также полезен, например, для отображения полезной информации, не включая основной экран для экономии заряда.

Huawei с двумя дисплеями Фото: LetsGoDigital

Над экраном будет располагаться модуль тройной основной камеры со светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Кроме того, устройство, вероятно, получит поддержку технологии перископ-зум как у P30.

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Напомним, что ранее Еврокомиссия ответила на требование США отказаться от Huawei. Также сообщалось, что Huawei готова отказаться от Android в любой момент.

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