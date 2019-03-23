Еврокомиссия ответила на требование США отказаться от Huawei

ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G

Фото: Pixabay

Еврокомиссия ответила на требование США отказаться от Huawei //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdf/ea8/5c8bdfea8094d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdf/ea8/5c8bdfea8094d.jpg 2019-03-23T07:59:42+02:00 Евросоюз ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G

Еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип представит во вторник рекомендации Европейской комиссии (ЕК) по поводу усиления контроля в области кибербезопасности. При этом ЕК не намерена требовать от стран Евросоюза отказа от использования технологий и оборудования китайской компании Huawei, сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, рекомендации, которые не будут иметь юридической силы, подчеркнут единый подход Евросоюза к угрозам безопасности, в частности в связи с использованием систем мобильной связи пятого поколения связи – 5G. Еврокомиссия намерена рекомендовать европейским странам усилить координацию действий в сфере кибербезопасности, в частности, активизируя обмен информацией по вопросам систем 5G. При этом ЕК не будет добиваться от стран ЕС отказа от оборудования китайской компании Huawei при создании сетей по стандарту 5G.

Госсекретарь США Майкл Помпео в частности ранее заявлял, что "использование китайских технологий увеличивает риски", и настоятельно рекомендовал союзникам США, в первую очередь государствам НАТО, отказаться от закупок оборудования компании Huawei. В компании в свою очередь говорили, что нарушать законы иностранных государств не собираются.

Напомним, американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co.

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